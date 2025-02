NRW-Zoo: Besucher entdecken Kisten vor Anlage – Pfleger sorgen für traurige Gewissheit

Gerade erst tauchte ein altes Foto vom Elefanten-Gehege eines Zoos in NRW auf. Beim Blick darauf gerieten nicht nur Pfleger ins Schmunzeln, auch Besucher konnten sich nach der historischen Entdeckung kaum zurückhalten. Was an dem Schild so lustig war, liest du hier >>>.

In einem anderen NRW-Zoo, genauer gesagt im Grüner Zoo Wuppertal, kommt es jetzt dagegen zu eher traurigen Szenen. Denn als plötzlich gleich zwei Kisten vor einer Anlage stehen, vermuten viele Besucher direkt das Schlimmste.

NRW-Zoo macht es offiziell

Denn ausgerechnet vorm Bereich der Königs- und Eselspinguine teilten die Pfleger jetzt traurige Szenen. Als sie plötzlich luftdurchlässige Kisten mit Eis füllten, war auch schnell für die Besucher klar, was hier bevorstehen würde.

„Unsere beiden weiblichen Königspinguin-Nachzuchten „Flocke“ und „Selly“ haben gestern den Zoo Wuppertal verlassen und sind nach England gereist“, sorgte der NRW-Zoo bei Facebook am Dienstagabend (11. Februar) für traurige Gewissheit. Beide Pinguin-Damen hatten im Grüner Zoo Wuppertal das Licht der Welt erblickt. Jetzt mussten sie im Rahmen des Europäischen Ex-situ-Programms (EEP) weiterziehen.

HIER werden die Tiere hinziehen

Das „Birdland Park and Gardens“ in Bourton-on-the-Water soll jetzt die neue Heimat der Pinguine werden. Dort sollen sie die Königspinguin-Kolonie verstärken. Damit die beiden Tier-Damen auf ihrem Transport nicht in Stress gerieten, wurden die Kisten mit Eis gefüllt. Weil die Wände der Kisten aus Lochblechen bestanden, konnten sich die vor ihrem Aufbruch aus dem NRW-Zoo noch sehen. Im gekühlten Transportfahrzeug ging es dann auf große Reise.

Im Zoo Wuppertal verbleiben nun noch 18 Königspinguine. Erst im August vergangenen Jahres schlüpften hier zwei neue Pinguin-Mädchen aus ihren Eiern und haben die Kolonie verstärkt. Besucher können sie an ihrem braunen Gefieder erkennen.