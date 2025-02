Zoo in NRW: Historisches Foto von Elefanten-Gehege aufgetaucht – über dieses Schild lachen selbst Mitarbeiter

Im Allwetterzoo Münster (NRW) sorgt aktuell ein ganz besonderes Schild am Elefanten-Gehege für Aufsehen!.

Und das bringt nicht nur Besucher, sondern auch das Social-Media-Team des Zoos zum Schmunzeln!

Zoo NRW: Schild sorgt für staunende Blicke

In den Zoos in NRW gibt es immer jede Menge zu entdecken. Doch manchmal reicht auch ein einzelnes Schild, um für Verwunderung zu sorgen. Im Allwetterzoo Münster bringt eine nostalgische Tafel am Elefantengehege zum Schmunzeln – und wirft einen amüsanten Blick in die Vergangenheit.

Rund 50 Jahre ist es her, dass die Gäste des Allwetterzoos eine völlig andere Zoo-Erfahrung machten. Damals konnten Besucher noch direkt neben den Elefanten auf einem ausgewiesenen Picknickplatz speisen – getrennt nur durch eine niedrige Umzäunung. Ob dabei das ein oder andere Brötchen von den neugierigen Rüsseltieren stibitzt wurde? Gut möglich! Passend dazu hing damals ein Schild mit einer ziemlich charmanten Botschaft am Gehege.

Zoo NRW: Worte lassen aufhorchen

Auf dem Schild war vermerkt: „Hier können Sie ohne Missmut zu erregen Mitgebrachtes verzehren!“ Heute ist von diesem besonderen Picknickplatz zwar nichts mehr übrig, doch das historische Schild sorgt immer noch für Gesprächsstoff.

Der Zoo selbst nahm es mit Humor und teilte ein Foto davon auf Facebook – inklusive lachender Emojis. „Wir fanden es zu schön, um es nicht mit euch zu teilen“, kommentierte das Social-Media-Team des Zoos.

Zwar können Besucher heute nicht mehr direkt neben den Elefanten speisen, doch an Sitzgelegenheiten mangelt es im Allwetterzoo nicht. Wer sein mitgebrachtes Essen genießen möchte, findet zahlreiche Möglichkeiten – natürlich mit dem Appell, den eigenen Müll ordnungsgemäß zu entsorgen. Denn wenn es nach dem Schild von damals geht, erregt man so garantiert keinen Missmut!