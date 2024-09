Zoo in NRW: Pfleger blicken ins Gehege – was sie dort beobachten, ist eine Sensation

Pfleger aus einem Zoo in NRW können es beim Blick ins Gehege kaum glauben. Denn was dort passiert, konnte man noch nie im Zoo erleben. Der Zoo Wuppertal hat viel für das Projekt getan und sieht dies als eine erste Bestätigung an.

Zum allerersten Mal hat es ein Hyazinth-Ara-Paar im Zoo in NRW geschafft zu brüten und ein Küken aufzuziehen. In der Vergangenheit hatte das Papageien-Paar es bereits zweimal versucht, aber scheiterte jedes Mal.

Zoo in NRW: Dritter Versuch des Paares

Alle guten Dinge sind bekanntlich drei. So hatte das Hyazinth-Ara-Paar endlich Erfolg bei der Aufzucht. Der Zoo in NRW erklärt, dass man dies oft bei unerfahrenen Elterntieren erlebt. Anscheinend müssen die Papageien erst einmal die Kompetenzen als Eltern erlernen, bevor sie bei der Aufzucht Erfolg haben.

Die Hyazinth-Aras sind die größten Papageien der Welt. Leider sind die Tiere vom Aussterben bedroht, da sie insbesondere wegen ihrer blauen Federn und ihrem Fleisch gejagt werden. Außerdem ist ihr Lebensraum in Gefahr, da in Südamerika immer mehr Wälder abgeholzt werden. Angesichts dessen ist der jüngste Zuchterfolg für den Zoo in NRW ein besonders großes Ereignis.

Um sich für den Erhalt der Papageien einzusetzen, hat der Zoo in NRW die begehbare Freiflug-Voliere Aralandia gebaut, wobei es sich um das bisher größte Bauprojekt des Wuppertaler Zoos handelt. In Aralandia wurde für die Hyazinth-Aras extra ein Zuchtprogramm initiiert, um den Erhalt der Vögel zu unterstützen.

Zuchtprogramm: Papageien können sich den Partner selbst aussuchen

In dem Zuchtprogramm haben die Vögel die Möglichkeit, sich selbst einen Partner auszusuchen. Alle Tiere sind mit Sendehalsbändern ausgestattet, wodurch die Pfleger verfolgen können, welche Tiere besonders viel Zeit miteinander verbringen. Von diesem Programm erhofft sich der Zoo in NRW bessere Zuchterfolge.

Neben dem Zuchtprogramm bemüht sich der Zoo in NRW auch vor in der natürlichen Heimat der Tiere um Schutzmaßnahmen. So beteiligt und unterstützt er mehrere Natur- und Artenschutzprojekte in Südamerika.