Hammer! In dieser NRW-Stadt steht der beste Kletterpark in Deutschland

Zwar neigen sich die warmen Tage dem Ende zu, aber Kletterfans können sich freuen, denn der Herbst bietet die perfekten Rahmenbedingungen für den Sport. In dem Ranking der besten Orte zum Klettern hat das Unternehmen „FIT Reisen“ herausgefunden, wo man am besten den Sport genießen kann. Es wird wohl viele überraschen, dass ein Kletterpark in NRW den Platz 1 des Rankings belegt hat.

+++ Essen Sehenswürdigkeiten: DAS erwartet dich in der Ruhrgebiets-Stadt +++

Der beste Ort zum Klettern in Deutschland ist unangefochten der Kletterpark Brückensteig in Solingen in NRW. Dort wird den Besuchern ein unvergessliches Erlebnis angeboten und sie können sogar unter einer Brücke durchkraxeln. Der Kletterpark erfreut sich extrem großer Beliebtheit und hat eine durchschnittliche Bewertung von 5,0 und 1174 Bewertungen.

Kletterpark in NRW: Industriekultur hautnah erleben

Der Klettersteig über Deutschlands höchste Eisenbahnbrücke ist nicht nur für Sportbegeisterte interessant. In dem Kletterpark in NRW kann man auch die Industriekultur hautnah erleben, wie der Park selbst mitteilt. Es werden sogar geführte Touren angeboten, bei der man den Brückenbogen der Müngstener Brücke bewundern kann.

Vielen wird der Kletterpark in NRW vermutlich auch bereits bekannt vorkommen, denn dieser ist ein beliebter Drehort geworden. Dort wurden unter anderem mehrere Beiträge für „Galileo“ gefilmt, diverse Formate des WDR und eine ZDF-Sendung mit Johannes B. Kerner.

+++ Macht Dortmund die beste Pizza der Welt? Von dieser Pizzeria schwärmen sogar die Italiener +++

Neben dem Brückensteig in Solingen hat es noch ein weiterer Kletterort in NRW auf die Liste geschafft. Platz zwei bis vier gehen an Kletterspots in Bayern und ein Kletterpark in Hessen konnte den fünften Platz in dem Ranking ergattern.

Kletterturm in Brühl: Adrenalin beim Houserunning

Platz sechs geht jedoch wieder nach NRW, denn der Kletterturm in Brühl begeistert etliche Besucher in ganz Deutschland. Der Kletterpark ist jedoch nichts für schwache Nerven, denn dort können abgesicherte Sportler die 50 Meter lange Wand des Turms herunterlaufen.

Mehr Themen:

Kletterbegeisterte, die noch etwas mehr Nervenkitzel wollen, können sogar einen freien Sprung in die Tiefe von dem Kletterturm in NRW wagen. Jedoch ist der Kletterpark nicht nur etwas für erfahrene Sportler, sondern bietet Parcours in mehreren Schwierigkeitsgraden an. Wer diesen Herbst also einen Kletterausflug unternehmen möchte, muss bei diesen zwei tollen Kletterparks in NRW nicht weit fahren.