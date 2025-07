Zoo in NRW muss kompletten Bereich schließen – „Achtung“

Der Wuppertaler Zoo macht die Schotten dicht. Dahinter steckt aber nicht etwa die große Hitze-Welle, die Anfang Juli ganz NRW im festen Griff hat.

Stattdessen muss der Grüne Zoo in NRW einen Teil des Tiergartens komplett schließen, weil Abschlussprüfungen der Zootierpflege-Azubis stattfinden. Auch in weiteren Bereichen könne es zu Einschränkungen kommen. Die Besucher haben dazu eine klare Meinung,

Zoo in NRW schließt diesen Bereich

„Achtung, Prüfungen! Ab morgen heißt es bei uns wieder: Daumen drücken!“ kündigte der Zoo Wuppertal am Montag (30. Juni) bei Facebook an. Denn von Dienstag bis Donnerstag (3. Juli) finden auf dem Gelände des Tiergartens die praktischen Abschlussprüfungen der Azubis statt.

Die größte Einschränkung: An den drei genannten Tagen bleibt das Aquarium und Terrarium für alle Besucherinnen und Besucher geschlossen. „Auch an anderen Stellen im Zoo kann es prüfungsbedingt zeitweise zu Einschränkungen kommen“, erklären die Verantwortlichen aus dem Zoo in NRW und weiter: „Einige Gehege-Beschilderungen werden verdeckt sein.“

Zoo-Besucher reagieren eindeutig

Der Zoo Wuppertal bittet um Verständnis bei den Besuchenden und macht seinen Auszubildenden Mut: „Ihr schafft das!“ Die Reaktion der Zoo-Freunde folgt auf den Fuß. „Drücke allen Prüflingen die Daumen“, schreibt eine in die Kommentarspalte. „Unbekannterweise viel Glück“, schließt sich eine von vielen anderen an.

Die Tierfreunde äußern großes Verständnis dafür, dass es aus diesem wichtigen Grund kurzfristig zu Einschränkungen kommt. Schließlich braucht es gut ausgebildeten Nachwuchs, um die geliebten tierischen Bewohner auch in Zukunft optimal versorgen zu können. Welche Herausforderungen auf Tierpflegende warten, zeigt dieses beeindruckende Video aus dem Kölner Zoo >>>