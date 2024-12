Zoo in NRW: Besucherliebling plötzlich verschwunden – doch der Nachfolger steht bereits fest

In Deutschland gibt es über 800 Zoos, und nicht alle sind riesige Tierparks. Auch die kleineren Zoos haben ihren ganz besonderen Charme und ziehen viele Besucher an. Kein Wunder also, dass ein Zoobesuch für viele Menschen das reinste Vergnügen ist: Erwachsene bekommen leuchtende Augen und Kinder sind vor Begeisterung kaum zu bremsen, wenn sie die Tiere sehen.

Doch nun gibt es traurige Nachrichten aus einem Zoo in NRW: Ein von Besuchern herzlich geliebtes Tier ist plötzlich verschwunden – stattdessen wird nun ein Ersatz präsentiert.

Zoo NRW: Besucherliebling plötzlich verschwunden

Über 10.000 (!) Tiere in rund 850 Arten leben im Kölner Zoo – kein Wunder, dass es dort laut und vielfältig gezwitschert, gekreischt, miaut und gebrüllt wird. Doch nicht nur das – es wird auch gezischt. Schließlich leben in dem beliebten NRW-Zoo zahlreiche Schildkröten, Schlangen und Echsen.

+++ Zoo in NRW: Besucher-Liebling unerwartet gestorben – „Du wirst uns fehlen!“ +++

Doch genau so eine Schlange musste jetzt ihr geliebtes Zuhause in der Karnevalshochburg verlassen. Allerdings nicht, weil sie sich daneben benommen hätte – ganz im Gegenteil, wie der Kölner Zoo auf Facebook verrät. Denn die „Diamantpython [ist] in den Tierpark und das Tropen-Aquarium Hagenbeck gereist“. Denn „dort warten gleich mehrere Weibchen auf ihn“.

Abschied und Zuwachs: Zoo NRW bereitet sich vor

So soll die Schlange in Hamburg „für Nachwuchs sorgen“. Aber keine Sorge, das Gehege der Riesenschlange bleibt nicht leer, denn es gibt schon Ersatz. Nun wird das „Terrarium für die seltenen Rauhschuppenpythons umgestaltet, in deren jetzige Anlage dann eine weitere, stark bedrohte Schlangenart einziehen wird.“

Hier kannst du noch einmal die Schlange sehen:

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bleibt nur noch, der Schlange alles Gute im regenreichen Hamburg zu wünschen und den neuen Zoo-Bewohnern in NRW ein herzliches Willkommen zu sagen. Eines ist sicher: Im Kölner Tiergehege wird es wohl nie langweilig.