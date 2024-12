Zoo in NRW: Besucher-Liebling unerwartet gestorben – „Du wirst uns fehlen!“

In einem Zoo in NRW herrscht eine stille Trauer. Ein geliebtes Tier, das über Jahre hinweg die Herzen der Besucher erobert hat, ist gestorben. Nun nehmen die Tierpfleger aus Krefeld Abschied.

Aber nicht nur das – auch viele Tierfreunde trauern und sind erschüttert, dass der tierische Liebling nicht mehr lebt.

Trauer im Zoo NRW: „Plötzlich gestorben“

Was gleitet lautlos durchs Wasser, hat flache Flügel, fliegt aber nicht und versteckt sich gerne im Sand? Die Rede ist von einem Rochen – und genau so ein beliebtes Unterwassertier ist jetzt im Zoo in NRW zu sehen. Und zwar ein Pfauenaugen-Stechrochen, genauer gesagt „Frau Antje“.

Und der beliebte Knorpelfisch „ist letzte Woche Donnerstag plötzlich und unerwartet gestorben“, wie die Tierpfleger aus der offiziellen Facebook-Seite des Zoos berichten. Weiter fahren sie fort: „Mit ihren zwanzig Jahren war sie zwar nicht mehr die Jüngste, aber genauere Gründe für ihren Tod sind noch nicht bekannt. Eine Altersschwäche ist allerdings gut möglich.“

Dabei kam sie erst vor wenigen Monaten, genauer gesagt „im März aus Rotterdam zu uns, daher auch der Name Frau Antje. Sie war den Pflegern gegenüber sehr zutraulich und manchmal auch ein wenig frech. Wenn ihr das Füttern nicht schnell genug ging, hat sie die Pfleger angespritzt, sodass auch mal die ganze Hose nass war.“

„Sehr traurig“: Beileidsbekundungen an Zoo NRW

Kein Wunder, dass angesichts der traurigen Nachricht zahlreiche Fans reagieren. So schreibt ein tierischer Freund: „Sehr traurig, sie war so eine hübsche.“ Und auch ein weiter Fan meint: „Mein herzliches Beileid“. Verständlich, dass auch viele User mit zahlreichen gebrochenen Herz-Emojis kommentieren.

Hier kannst du ein Foto von Frau Antje sehen:

Und damit sind sie nicht alleine – auch der Zoo in NRW schließt seinen traurigen Post mit den Worten: „Du wirst uns fehlen!“