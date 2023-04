Zoo in NRW muss sich von Liebling verabschieden – Besucher trauern

Die Trauer bei den Zoo-Besuchern ist groß. Sie müssen sich jetzt von ihrem Lieblings-Riesen verabschieden. Denn der Kölner Zoo (NRW) hat den langjährigen Bewohner auf Reisen geschickt.

Seit seiner Geburt im März 2017 im Kölner Zoo lebte das Tier stets in der wohlbekannten Heimat. Jetzt führt es ihn weit raus aus NRW. Die Trennung von ihm fällt den Besuchern sehr schwer.

Zoo in NRW: Elefant aus Köln verlässt Deutschland

Für „Moma“ heißt es Abschied nehmen. Der kölsche Jung wurde vor sechs Jahren in der Großstadt geboren, genau wie seine Mutter „Marlar“ vor ihm. Zuletzt lebte er hier gemeinsam in einer WG mit Gehege-Partner „Tarak“. Doch diese Zeit ist nun vorbei. Denn Moma ist umgezogen – in den Zoo Plock in Polen. Dort ist er bereits heil angekommen, wie der Kölner Zoo erfreut mitteilt.

Zwei Tierpfleger, die ihn besonders gut kennen, haben ihn auf der langen Reise begleitet. Sie wissen alles über ihn: Was er am liebsten frisst und was nicht. Die Überfahrt verlief reibungslos, beruhigt der Tierpark in einem Facebook-Beitrag.

Besucher trauern Elefanten hinterher

Um Moma und seinen Fans den gebührenden Abschied zu ermöglichen, teilt der Zoo noch einmal ein Video vom grauen Riesen. Darin wirft ein Pfleger einen Apfel ins Gehege und Moma schnappt ihn sich gleich vom Boden.

Unter dem Beitrag sammeln sich sogleich die Glückwünsche der Nutzer. Die wünschen Moma alles Gute. „Ich hoffe, du findest deine Herde und fühlst dich wohl“, hofft eine Frau. Schade, dass er jetzt so weit weg ist, bedauert eine andere Besucherin. Eine andere wünscht sich weitere Nachrichten vom Elefantenbullen und möchte auch weiterhin an seinem Leben teilhaben.