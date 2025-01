Zoo in NRW: Junge steht ganz dicht am Gehege – seine Eltern trauen ihren Augen kaum

Für viele Tierfreunde ist ein Besuch in einem Zoo in NRW nicht nur ein netter Spaziergang inmitten von Löwe, Zebra & Co. Es gibt immer wieder spektakuläre, emotionale oder auch traurige Szenen zu beobachten. Neue Gehege, Tier-Babys, Todesfälle…

Unfassbare Momente spielten sich jetzt auch in einem besonders beliebten Zoo in NRW ab. Als der 15-jährige Jannik den Allwetterzoo Münster besuchte, um dort sein Lieblingstier aus nächster Nähe zu erleben, kam es zu einer Szene, die alle Beteiligten so bald nicht vergessen werden.

Zoo in NRW: Im Gorilla-Gehege passiert das Unfassbare

Möglich gemacht hatte diesen Besuch der Verein „wünschdirwas“. Er berichtet jetzt auf seiner Facebook-Seite, was sich in dem Zoo in NRW zugetragen hat. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Jannik. Er ist ein leidenschaftlicher Gorilla-Fan. Ganz besonders hat es ihm der Silberrücken im Allwetterzoo Münster angetan.

Das majestätische Tier habe er schon häufiger zusammen mit seinen Eltern besucht. „Wir haben schon mehrere Male beobachten können, dass die beiden offensichtlich miteinander kommunizieren“, wird Janniks Mutter in dem Facebook-Beitrag zitiert. „Das sind echte Gänsehaut-Momente.“

Gorilla begrüßt Jannik (15) – und der plaudert drauf los

Der Verein „wünschdirwas“ machte es jetzt möglich, dass der 15-Jährige seinen Lieblings-Gorilla aus allernächster Nähe sehen konnte. Begleitet von einem Tierpfleger, durfte er ganz nah ran. Ohne die trennende Glasscheibe. Und dann passierte das Unfassbare: Für einen Moment schob der Silberrücken zwei Finger durch die Gitterstäbe, als wolle er Jannik persönlich begrüßen. Mehr noch: Jannik ist sprachlich stark eingeschränkt. Doch im Beisein des Gorillas plauderte er plötzlich ohne Probleme einzelne Wörter.

Womöglich hatte die Mutter recht mit der Vermutung, dass zwischen Jannik und dem Gorilla eine besondere Verbindung besteht. Auf jeden Fall waren der 15-Jährige und alle Umstehenden völlig fasziniert. Nach dem fünfstündigen Besuch bei den Affen durfte sich Jannik im Souvenir-Shop des Allwetterzoos Münster noch einen Stoff-Gorilla und ein T-Shirt aussuchen.

Solche besonderen Momente wie jetzt in dem Zoo in NRW sind kein Einzelfall. Der Verein „wünschdirwas e.V.“ erfüllt seit Jahrzehnten persönliche Herzenswünsche für schwer und chronisch erkrankte Kinder und Jugendliche sowie deren Familien. Er wurde 1989 gegründet, hat seinen Sitz in Köln und ist auf Spenden angewiesen. Du möchtest dieses Engagement unterstützen? Hier findest du weitere Infos.