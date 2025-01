Zoo in NRW: Gorilla geboren – plötzlich geht die Nachricht um

Gänsehaut-Bilder aus dem Allwetterzoo Münster. Ende November hat der NRW-Zoo die Geburt eines kleinen Gorilla verkündet.

Die Nachricht sollte gemischte Gefühle bei Tierfreunden auslösen. Jetzt hat sich der Zoo in NRW erneut zu Wort gemeldet.

Zoo in NRW verkündet Gorilla-Neuigkeiten

„Es ist ein Junge!“ Mit diesen Worten verkünden die Verantwortlichen des Allwetterzoos Münster, dass es sowohl Mutter Changa als auch ihrem Spross sehr gut gehe. Die Bestimmung des Geschlechts sei sprichwörtlich ein Kinderspiel gewesen.

Weil das Vertrauensverhältnis zwischen Mutter Changa und der Tierpflege so ausgeprägt sei, sei keine Untersuchung notwendig gewesen. „Im täglichen Training wurde Changa gebeten ihren Nachwuchs zu präsentieren und sie zeigte ihn bereitwillig.“ Die Gorilla-Mutter halte sich vorwiegend im hinteren Bereich der Innenanlage auf, sei aber zwischendurch auch gemeinsam mit ihrem Jungen für Zoo-Besuchende zu sehen.

Der Anblick des Menschenaffen verzaubert Tierfreunde, wie zahlreiche Kommentare auf der Facebook-Seite des NRW-Zoos zeigen:

Ich liebe Gorillas und die Babys sind einfach immer zu goldig.

Was ein Knuffel!

So süß, der Lütte.

Zoo Münster ordnet Kritik ein

Doch zuletzt gab es auch Kritik daran, die Tiere in Gefangenschaft zu halten (mehr dazu hier >>>). Der Zoo hat darauf nun reagiert und darauf hingewiesen, dass Gorillas vom Aussterben bedroht sind. Schuld dran sei die Zerstörung ihres Lebensraums in den tropischen Wäldern Afrikas und die Wilderei aus Profitgier.

„Um die Gorillas vor der Ausrottung zu bewahren, müssen in Zusammenarbeit mit der einheimischen Bevölkerung die Wälder der Gorillas dauerhaft geschützt werden“, so der NRW-Zoo und weiter: „Die Zoos bemühen sich durch internationale Erhaltungszuchtprogramme, das Überleben der Gorillas in Menschenhand zu sichern.“ Das neugeborene Männchen sei daher extrem wertvoll für die Zucht und trage einen Beitrag zum Artenschutz bei.