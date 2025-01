Zoo Duisburg verkündet es selbst – es geht um den Eintritt

Tolle Neuigkeiten für Fans des Duisburger Zoos. Im Januar und Februar lockt der Tiergarten am Kaiserberg mit einem besonderen Angebot.

Das gilt normalerweise nur an Wochentagen im Zoo Duisburg. Doch zu Beginn des Jahres wird das Angebot auch auf die Wochenenden ausgeweitet.

Zoo Duisburg lockt mit Sparangebot

Die Rede ist vom beliebten Feierabendticket. Es ermöglicht den Zugang zum Duisburger Zoo zu einem vergünstigten Kurs von 11,50 Euro (Kinder: 7,50 Euro, inklusive freiwilligem Artenschutzeuro). Besucher können sich das Feierabendticket in der Wintersaison 2025 (Januar und Februar) also auch an Wochenenden besorgen.

Das Sparticket gibt es ab 14.30 Uhr an den Tageskassen, die in der Wintersaison bis 15.30 Uhr geöffnet haben. Es ermöglicht einen Besuch des Zoos bis zur Schließung des Tiergartens um 16.30 Uhr.

Zoo Duisburg erhöht die Preise 2025

Zuletzt hatte der Zoo Duisburg die Eintrittspreise erhöht. Erstmals zahlen Erwachsene mit Beginn des neuen Jahres 20 Euro für eine Tageskarte.

Das sind die Preise im Duisburger Zoo ab dem 1. Januar 2025:

Tageskarte Erwachsene: 20 Euro (bisher 19,50 Euro)

Tagesticket Kinder: 11,50 Euro (bisher 11 Euro)

Familienkarte (zwei Erwachsene, ein Kind): 49,50 Euro (bisher 48 Euro)

Familien-Jahreskarte I (ein Erwachsener, ein Kind): 108 Euro (bisher 105 Euro)

Es wird weiterhin ermäßigte Tickets für SchülerInnen, Studierende, RentnerInnen, Menschen mit Behinderungen sowie Gruppen geben.

Viele Tierfreunde äußerten Verständnis für die Erhöhung der Ticketpreise, zumal der Zoo Duisburg erst vor Kurzem große Pläne verkündete (mehr dazu hier >>>). Sogar aus den Niederlanden meldeten sich Zoo-Fans zu den Ticket-Preisen zu Wort. Mehr dazu hier >>>