Zoo in NRW muss sich von vielen Tieren verabschieden – Besucher tieftraurig

Ein Zoo in NRW hat traurige Nachrichten, denn er muss sich von vielen Tieren verabschieden. Die Besucher des Allwetterzoos in Münster sind tieftraurig über diese schockierenden Nachrichten, denn eine komplette Anlage wird geschlossen.

Ende des Jahres soll der Robbenhaven schlussendlich geschlossen werden, so berichtet der Zoo in NRW auf Facebook. Viele Besucher sind über diese Nachrichten bestürzt und fragen sich, warum man zu der Entscheidung gekommen ist. Der Zoo in Münster erklärt dies in einem Beitrag und berichtet, was mit den Kalifornischen Seelöwen passieren soll, die momentan im Robbenhaven leben.

Zoo in NRW: Anlage und Haltung ist zu teuer

Wie der NRW-Zoo berichtet, befinde sich der Robbenhaven zwar auf dem Gelände des Zoos, sei aber tatsächlich ein eigener Betrieb. Der Vertrag zwischen dem Robbenhaven und dem Zoo werde dieses Jahr auslaufen, und man habe beschlossen, diesen nicht zu verlängern. Dies sei auch keine Überraschung, sondern schon seit mehreren Jahren so in Planung.

Das Gebäude, in dem die Seelöwen leben, ist komplett sanierungsbedürftig. Die Kosten für die Instandhaltung und die Erfüllung neuer Haltungsstandards sind sehr hoch. Ebenfalls ist die Haltung der Seelöwen in dem Zoo in NRW nicht gerade billig. Für die Haltungen benötigt man viel Wasser, was sehr kosten- und wartungsintensiv ist.

Daher hat man sich in Münster dazu entschlossen, den Robbenhaven zu schließen. Was genau mit der Anlage passieren soll, ist ungeklärt, aber wird momentan im Zoo in Münster intensiv diskutiert.

Viele Besucher fragen sich jetzt besorgt, was mit den Kalifornischen Seelöwen passieren soll. Wie der NRW-Zoo erklärt, erhalten alle Bewohner des Robbenhaven ein neues Zuhause, jedoch soll dies in einem anderen Zoo sein.

Neue Heimat der Seelöwen ist bisher nicht geklärt

Wo genau dieses neue Zuhause sein wird, ist noch nicht ganz klar. Jedoch trifft diese Entscheidung auch nicht der Zoo in NRW, sondern der Robbenhaven. Diese Entscheidung kann sich auch noch etwas hinziehen, denn es ist bei einer neuen Unterbringung viel zu beachten und selbstverständlich steht das Wohl der Tiere an erster Stelle.

Viele Besucher können die Schließung nicht fassen und sind sehr traurig über die Entscheidung des Zoos in NRW. In den Kommentaren schreibt eine Nutzerin: „Das ist sehr schade. Ich habe es gerne gesehen und es war immer mein Highlight. Alles Gute für die Tiere.“ Hoffentlich kann man die Seelöwen bald in einem anderen Zoo bewundern.