Katze beim Tierheim in Essen abgegeben – dann folgt ein irrer Anruf

Leider passiert es täglich, dass Fundtiere in Tierheimen abgegeben werden. Und nur selten holen ihre Besitzer sie dann auch wieder ab. Auch bei Flocke im Tierheim Essen sieht es danach aus. Vor einem halben Jahr wurde er dort abgegeben.

Kurz nach seiner Ankunft erhielt das Tierheim in Essen dann plötzlich eine Nachricht. Doch sollte die Flockes Leben keine gute Wendung bringen.

Tierheim Essen nimmt Katze auf – dann kommt die Nachricht

Im Tierheim Essen leidet Flocke Qualen. Die Einsamkeit bereitet ihm sichtlich Schwierigkeiten. Die Katze mag gar nicht gerne alleine sein, hätte am liebsten nonstop einen Menschen um sich. Doch gibt es im Tierheim nun mal noch etliche andere Tiere, um die sich die Mitarbeiter kümmern müssen. Was Flocke also braucht, ist ein Herrchen oder Frauchen, der oder die ihm seine ganze Aufmerksamkeit schenken mag.

So einen hatte Flocke auch mal. Kurz nachdem der Kater Anfang des Jahres im Tierheim in Essen abgegeben wurde, meldete sich sein Besitzer sogar. Doch abgeholt hat er den Schmusekater bisher noch nicht. Das können die Mitarbeiter überhaupt nicht verstehen. Für sie ist Flocke der reinste Traum-Kater.

Tierheim Essen schwärm von „Traum-Kater“

„Toll“, „freundlich“, „offen“, „verschmust“, „verspielt“ – so beschreiben die Tierheim-Mitarbeiter den weißen Kater mit den schwarzen Flecken. Er ist aktiv, möchte am liebsten den ganzen Tag spielen und beschäftigt werden, braucht sowohl die körperliche als auch die geistige Herausforderung.

Jetzt sucht das Tierheim mit der Unterstützung von „Tiere suchen ein Zuhause“ eben das – ein „verlässliches und liebevolles Zuhause“ für Flocke. Eine Sache sollten seine neuen Besitzer jedoch wissen. Der zwei Jahre alte Kater hat „Katzen-Corona“.

Etwa 80 Prozent aller Katzen tragen das Virus in sich, dass sich bei den Vierbeinern in Form von Magen-Darm-Problemen äußert. Flocke ist zwar aktuell symptomfrei, doch jedweder Stress kann wieder ganz schnell zu Durchfall führen. Und Flocke kann auch andere Katzen damit anstecken.