Zoo in NRW: Aufnahmen lassen keinen Zweifel – „Eigentlich machen sie das nicht“

Ein Besuch in einem Zoo in NRW ist ein Highlight für die ganze Familie. Tiere wie Löwen, Giraffen, Elefanten, Eisbären und Pinguine begeistern Jung und Alt immer wieder aufs Neue.

Auch Beiträge im Netz sorgen für große Augen bei Tier-Fans. Zwei Aufnahmen überrschaschen Tier-Fans besonders.

Zoo in NRW sorgt mit Aufnahme für Aufsehen

Der Allwetterzoo in Münster teilte am Samstag (8. März) zwei besondere Schnappschüsse auf Facebook. Zu sehen sind zwei Löwinnen: Eine schwimmt im Wasser, während die andere sie vom Ufer aus beobachtet. Auf dem anderen Foto ist hingegen nur die Löwin im Wasser zu sehen.

Dazu heißt es: „Nach einigen grauen Wochen ist es diese Woche schön sommerlich sonnig in Münster gewesen. Für uns sind die Freibäder zwar noch geschlossen – bei unseren Löwinnen Juma und Jasira hat die Badesaison aber scheinbar schon begonnen.“ Unter dem Beitrag des Zoos in NRW zeigen sich Tierliebhaber begeistert, aber auch verwundert.

Tier-Fans irritiert: „Eigentlich machen sie das nicht“

Dort kommentieren einige User „Stark“ und „Das sind schöne Fotos“. Eine andere Tierliebhaberin hingegen ist irritiert davon, dass die Löwen in dem Zoo in NRW überhaupt an dem Wasser interessiert sind, geschweige denn schwimmen.

Sie schreibt: „Eigentlich machen sie das nicht.“ Sie kommt aber zu dem Entschluss: „Ausnahmen bestätigen die Regel, es gibt durchaus Katzen, die auch ins Wasser gehen.“ Auch andere Schnappschüsse sorgen aktuell für Aufsehen und machen wehmütig, denn der Zoo in NRW musste sich von einem beliebten Tier trennen (>> hier mehr lesen).