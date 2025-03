Zoo in NRW teilt bewegende Fotos – werden die Besucher diese Lieblinge jemals wiedersehen?

Viele Zoos in NRW blicken auf eine jahrzehntelange Geschichte zurück. So auch der Allwetterzoo in Münster, der 1974 eröffnet wurde. Zwar feiert der Tierpark in diesem Jahr kein besonderes Jubiläum. Doch nimmt er den Abschied seiner Besucherlieblinge zum Anlass für einen Rückblick.

Und der dürfte nicht nur den Tierpflegern, sondern auch den Besuchern ans Herz gehen. Die schwarz-weißen Aufnahmen aus dem NRW-Zoo zeigen die einstige Giraffenherde, die den Allwetterzoo 50 Jahre lang ihr Zuhause nannte. Doch mit dem Auszug von Netzgiraffe „Makena“ geht jetzt eine Ära zu Ende …

Zoo in NRW muss Tiere loswerden

Aber was steckt hinter dem Abschied seiner Besucherlieblinge? Wie der Allwetterzoo Münster angibt, muss das Giraffenhaus dringend umgebaut werden. Doch bei diesen großen Plänen braucht der NRW-Zoo dringend Hilfe, wie er seine Besucher jetzt auf Facebook wissen lässt. „Dafür sammeln wir derzeit Spenden. Mindestens 1 Million Euro benötigt der Zoo, damit das Projekt, das mindestens 2 bis 3 Millionen Euro kosten wird, umgesetzt werden kann“, offenbaren die Verantwortlichen.

Aus diesem Grund hatte sich der NRW-Zoo dazu entschieden, seine Giraffenherde aufzugeben. Zuletzt zog Netzgiraffe „Makena“ aus. Im Zoo Osnabrück hat die 18-jährige Tier-Dame ein neues Zuhause gefunden. Aber werden Besucher des Allwetterzoos ihre Lieblinge nie wieder sehen?

Allwetterzoo offenbart Pläne

Dass der Münsteraner Zoo seine Giraffen wieder zurückholen wird, scheint unwahrscheinlich. „Irgendwann soll es auch wieder im Allwetterzoo Giraffen geben“, lassen sie ihre Besucher jetzt bei Facebook wissen.

Bis es so weit ist, wird es der Voraussicht nach noch dauern. Zwar hat der Zoo schon erste Spenden-Partner gewonnen, die die Umbaupläne des Giraffenhauses in nähere Ferne rücken. Aber wie viele Spenden der Zoo in NRW bereits gesammelt hat, ist ungewiss. Wenn auch du einen Beitrag leisten willst, findest du hier alle Infos >>>.

