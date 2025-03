Zoo Wuppertal: Affenhaus wochenlang geschlossen – hinter den Kulissen passiert es

Es gibt eine süße und spannende Nachricht aus dem Wuppertaler Zoo! Wochenlang war das Affenhaus in dem Tierpark geschlossen und das hat einen bestimmten Grund.

Ngumbi, das junge Gorilla-Weibchen, musste sich erstmal einleben. Jetzt hat sie erfolgreich den Weg in die Herzen ihrer neuen Familie gefunden – und das nicht nur bei ihren Artgenossen, sondern auch bei den Zoo-Fans.

Zoo Wuppertal: Gorilla-Weibchen Ngumbi lernt Artgenossen kennen

Aber alles von vorne. „Nach ihrer Ankunft in Wuppertal konnte Ngumbi sich zunächst in Ruhe alleine an ihre neue Umgebung gewöhnen“, erinnern sich die Tier-Pfleger aus NRW in einem Facebook-Beitrag. So konnte sich das Gorilla-Weibchen ganz in Ruhe in ihrem neuen Zuhause im Zoo Wuppertal umsehen.

Doch das war erst der Anfang: Am 4. März war es dann endlich so weit. „Ngumbi wurde mit Vimoto zusammengeführt“, berichten die Tier-Pfleger aus NRW. Wie bei jeder neuen Gorilla-Zusammenführung gab es zu Beginn ein paar „kurzen Jagereien“, das ist jedoch normal, wie die Mitarbeiter weiter betonten. Schließlich müssen in einer neuen Gruppe die Rangordnungen geklärt werden.

„Da ein Gorilla-Harem stets von einem erwachsenen Männchen angeführt wird, war es wichtig, dass zuerst Vimoto auf Ngumbi trifft und sie akzeptiert“, erklären die Pfleger. Nur dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch das andere Weibchen, in diesem Fall Grace, sich gut mit dem Neuzugang versteht. Und es hat funktioniert! Ngumbi hat es geschafft, die Herzen der beiden anderen Gorillas zu erobern.

Zoo Wuppertal: Fans freuen sich für Tier-Familie

All das freut nicht nur die Mitarbeiter aus NRW, sondern auch die zahlreichen Tier-Fans. So schreibt eine Userin: „Das hört sich an, wie ein wunderschönes Märchen und ich freue mich, dass die drei Affen sich so gut verstehen. Vielen Dank an euch alle, die ihr soviel Liebe und Pflege für die Tiere investiert.“ Auch ein anderer Nutzer meint ganz begeistert: „Das sieht doch prima aus. Schön, dass es klappt. Ich freue mich schon, sie zusammen zu sehen!“

Mittlerweile ist die Eingewöhnung so weit fortgeschritten, dass das Affenhaus im Zoo wieder für Besucher geöffnet ist. Doch es bleibt weiterhin spannend, denn die Mitarbeiter verraten, dass „demnächst noch ein weiteres Gorilla-Weibchen erwartet“ wird.