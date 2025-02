Zoo in NRW muss Bereich abriegeln – Besucher machen große Augen

Ein Besuch im Zoo ist ein Highlight für die ganze Familie. Exotische Wesen wie Löwen, Giraffen, Elefanten, Eisbären und Pinguine sorgen immer wieder für Begeisterung bei Jung und Alt.

In einem Zoo in NRW machen Besucher jetzt aber besonders große Augen. Der Grund: Dort gibt es gleich vier neue Tierarten zu bestaunen – doch es gibt einen Haken.

Zoo in NRW: Diese neuen Tiere gibt es in Münster

Über die Veränderung berichtet der Allwetterzoo in Münster in einem Facebook-Post. Dort heißt es: „In der Meranti-Halle gibt es aufregende Neuigkeiten: Die Vögel sind eingezogen!“ Es sind Dolchstichtauben, Schamadrosseln, Furchentangare und Zweifarb-Fruchttauben eingezogen. Die Dolchstichtauben und Schamadrosseln lebten zuletzt bis 2020 im alten Tropenhaus.

Bis jetzt sind nach Angaben des Zoos 12 neue Vögel hinzugekommen. Die Zweifarb-Fruchttauben sind für den Zoo in NRW aber ein ganz besonderes Highlight. Der Grund: Im Jahr 1977 gab es dort die erste deutsche Erst-Nachzucht.

Allwetterzoo Münster: Neue Vögel sorgen für Sperrung auf dem Höhenweg

Alle Vögel können sich in dem Zoo in NRW frei bewegen und sollen sich jetzt ungestört in der Meranti-Halle einleben. Für Besucher heißt das vorerst nichts Gutes, denn sie kommen dort nicht hinein. Der Höhenweg mit seiner Aussichtsplattform ist für einige Tage gesperrt.

Eine solche Sperrung könnte es künftig übrigens noch ein weiteres Mal geben. In dem Post heißt es, dass bald auch ein Paar Straußwachteln hinzukommen. Besucher haben aber noch Glück im Unglück, denn kürzlich musste der Zoo in NRW sogar komplett schließen. Der Grund war brandgefährlich (>> hier mehr lesen).