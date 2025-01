Zoo in NRW mit besonderem Angebot – Besucher müssen schnell sein

Erst am Montag (6. Januar) hielt ein Sturm NRW ganz schön auf Trab und hatte auch bei einigen Zoos die Folge, dass sie kurzfristig schließen mussten. Darunter auch der Zoo Wuppertal, der nach einer ersten Begutachtung am Dienstag keine gravierenden Schäden davongetragen hatte (DER WESTEN berichtete).

In einem anderen Zoo in NRW, nämlich in Krefeld, konnte man dem Sturm zum Wochenanfang dagegen trotzen. So blieb den Mitarbeitern Zeit, sich Gedanken um die nächsten Veranstaltungen zu machen. Und schon im nächsten Monat kommt etwas ganz besonderes auf die Besucher zu – Verliebte und die, die es noch werden wollen, aufgepasst!

Zoo in NRW verkündet es selbst

Denn anlässlich des Valentinstags am 14. Februar will der NRW-Zoo in diesem Jahr zu einem ganz besonderen Geschenk inspirieren. „Anstatt seiner liebsten Person Pralinen oder Blumen zu schenken, haben wir eine bessere Idee. Wie wäre es mit einer romantischen Zooführung zum ‚Liebesleben der Zootiere‘?“, wirbt der Krefelder Zoo jetzt bei Facebook.

+++ Zoo in NRW: Gorilla geboren – plötzlich macht die Nachricht die Runde +++

Auch für das leibliche Wohl will der NRW-Tierpark sorgen. Doch nicht am Tag der Verliebten selbst, lädt er zu seiner besonderen Führung ein.

Zoo-Besucher sollten sich beeilen

Denn erst einen Tag später am 15. Februar können Besucher alles über das Liebesleben ihrer liebsten Zootiere erfahren. Die Führung findet von 14 bis 17 Uhr statt. Wer daran teilnehmen will, sollte nicht lange überlegen. Denn die Tickets sind auf 60 Teilnehmer begrenzt und werden für 46 Euro pro Person verkauft. Der Eintritt in den NRW-Zoo ist inklusive, Jahreskarten-Besitzer bekommen einen Rabatt.

Noch mehr News von Zoos in NRW:

Und die zahlreichen Reaktionen der Besucher sprechen schon jetzt Bände, dass das Event gut besucht werden könnte. Wer seinen Hund mitbringen will, sollte laut dem Zoo Krefeld beachten, dass der Vierbeiner nicht mit ins Regenwaldhaus oder Vogelhaus darf. Weitere Informationen erhältst du hier <<<