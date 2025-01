Zoo Wuppertal: Nach dem Sturm geht jetzt die Nachricht um

Der Sturm am Montag (6. Januar) hielt ganz NRW ganz schön auf Trab. Autobahnen wurden gesperrt, Bahnstrecken wurden durch Bäume blockiert, Zoos und Parks mussten schließen. Auch der Zoo Wuppertal entkam dem Sturm nicht und musste am besagten Tag kurzfristig dicht machen.

Es waren schlechte Nachrichten für die Besucher des Zoo Wuppertal. Am Montag (6. Januar) wurde der Tierpark von dem Sturm schwer getroffen. Aus Sicherheitsgründen entschieden die Verantwortlichen den Zoo dicht zu machen. Das galt auch zunächst noch für den Dienstag (7. Januar). Doch jetzt die gute Nachricht: Der Zoo Wuppertal ist ab sofort wieder geöffnet!

Zoo Wuppertal musste sein Gelände auf Sturmschäden prüfen

Das gab der Tierpark am Dienstagmorgen auf seiner Facebook-Seite (rund 9.900 Follower) bekannt. Obwohl durch den Sturm am Dienstag keine Gefahr mehr bestand, konnte der Zoo zunächst nicht wieder wie geplant öffnen. Das Gelände musste auf eventuelle Sturmschäden überprüft werden.

+++Zoo in NRW stellt Kamera auf – diese Bilder bekommen Besucher fast nie zu sehen+++

Und so wie es aussieht, fallen diese nicht allzu groß aus – aufatmen bei Mitarbeitern, Tieren und Besuchern also! Wer bei diesen kalten Temperaturen jetzt einen Spaziergang durch den Zoo genießen möchte, dem steht nichts mehr im Wege.

Sturm wütete nicht nur im Zoo Wuppertal

Neben dem Zoo Wuppertal sorgte der Sturm in ganz NRW für Chaos. In Dortmund zum Beispiel war die Feuerwehr zum Harenberg-Hochhaus am Hauptbahnhof ausgerückt. In großer Höhe waren Teile gesichtet worden, die herabstürzen könnten. Die Stadt Köln warnte die Bevölkerung davor, ins Freie zu gehen.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Zudem musste die Autobahnen A560 (bei Hennef) und A1 (bei Remscheid) mehrfach gesperrt werden. Wiederholt blockierten Gegenstände, die der Sturm umherwirbelte, die Fahrbahnen. Alle relevanten Ereignisse rund um den bislang stürmischsten Tag des Jahres kannst du in unserem Newsblog nachlesen>>>