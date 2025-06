Zoo in NRW: Nächtliche Aufnahmen aus dem Dschungel – viele Besucher hatten keine Ahnung

In den Zoos in NRW gibt es zahlreiche Tiere zu bestaunen. Doch die Tierparks laden nicht nur zum Tiere anschauen ein. Fast alle von ihnen setzen sich in unterschiedlichen Projekten für Artenschutzprogramme ein – so auch der Zoo Krefeld.

Der Zoo Krefeld (NRW) hat dem im Zoo Dortmund ansässigen „Plumploris e.V.“ eine Software zur Ermittlung von Revieren und Reviergrößen der von dem Verein in Bangladesch ausgewilderten Bengalischen Plumploris finanziert. Auf seinem Instagram-Account hat der Verein jetzt beeindruckende Aufnahmen mitten aus dem Dschungel geteilt.

In dem Video ist Marcel Stawinoga, Vorsitzender des Plumploris e.V., zu sehen, wie er nachts durch die Gegend streift und unter anderem nach den von ihnen ausgewilderten Plumploris Ausschau hält.

Zoo in NRW hilft Verein bei der Finanzierung von wichtigem Projekt

„In Bangladesch betreiben wir, der Plumploris e.V., zwei Plumplori-Rehabilitationsstationen, wo wir aus illegaler Haltung beschlagnahmte und verwaiste Bengalische Plumploris aufnehmen, wenn nötig aufpäppeln, und auf ein erneutes eigenständiges Leben in der Natur vorbereiten, ehe wir die Tiere auswildern und im Rahmen eines Monitorings beobachten und die Daten aus diesen Beobachtungen wissenschaftlich auswerten“, klärt der Verein unter dem Instagram-Video auf.

Verein kann jederzeit eingreifen

„Um den Plumploris nach der Auswilderung folgen zu können, legen wir ihnen Sendehalsbändern an, welche wir mittels Radiotelemetrie orten“, heißt es weiterhin. So kann der Verein gegebenenfalls eingreifen, sollte ein Plumplori in der Natur überhaupt nicht zurechtkommen.

