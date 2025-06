NRW: Zoo-Pfleger steigen besorgt ins Gehege – sie greifen sofort zum Klebeband!

Ein Bewohner im Zoo Wuppertal (NRW) machte den Tierpflegern in letzter Zeit große Sorge. Eine Untersuchung des Tieres war jedoch kein leichtes oder besser gesagt ungefährliches Unterfangen – weswegen die Tierpfleger prompt zum Klebeband griffen.

Im Grünen Zoo Wuppertal hat man in letzter Zeit mit Sorge das Westafrikanisches Stumpfkrokodil beobachtet, wie der Park auf Facebook erzählt. Die 20-jährige Dame verhielt sich seltsam. Zwar tat sie das, was Krokodile in der Regel immer tun – also regungslos herumliegen – jedoch wirkte sie seltsam aufgebläht.

Krokodil-Dame musste gesichert werden

Im NRW-Zoo befürchtete man, dass die Krokodil-Dame womöglich erkrankt war oder sogar einen gefährlichen Fremdkörper geschluckt habe. Den Mitarbeitern blieb keine andere Wahl und man beschloss, dass man die Bewohnerin des Zoos dringend untersuchen musste.

Ein Krokodil zu untersuchen oder behandeln ist jedoch nicht ganz einfach oder besser gesagt, kann für die Mitarbeiter des Zoos auch sehr schnell richtig gefährlich werden. Die Pfleger aus dem NRW-Zoo waren jedoch vorbereitet und griffen zu einem altbekannten Trick: mit Klebeband wurden das Maul und die Beine des Krokodil-Weibchens gesichert.

Durch die Sicherheitsvorkehrungen konnte der zuständige Tierarzt problemlos eine Blutprobe entnehmen und das Reptil via Röntgenbild und Ultraschall untersuchen. Das Ergebnis? Eine große Erleichterung für den NRW-Zoo, denn die Krokodil-Dame ist nicht krank. Sie trägt lediglich zahlreiche Eier in sich. Auf bevorstehenden Nachwuchs ist jedoch nicht zu hoffen, denn das Krokodil-Weibchen hat keinen Mitbewohner. Entsprechend können die Eier auch nicht befruchtet sein.

Bruthügel im Zoo in NRW

Aufmerksame Besucher des NRW-Zoos ist es vielleicht schon aufgefallen, aber im Krokodil-Gehege kann man mittlerweile auch bereits einen Bruthügel erkennen. Die Dame hat nämlich schon mit dem Bau von diesem angefangen, um in baldiger Zukunft dort ihre Eier abzulegen.

Auch wenn die Eier nicht befruchtet sind, ist es dem Zoo in NRW wichtig, dass die Krokodil-Dame ihre Instinkte ausleben kann. Auf Facebook erinnert der Zoo Wuppertal: „Auch in der Natur verläuft nicht jede Brut erfolgreich.“