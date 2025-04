Zoo in NRW: Besucher rasten aus – Grund ist diese besondere Aktion

Dieser Zoo in NRW feiert Jubiläum und hat für die Besucher etwas ganz Besonderes vorbereitet. In den Kommentaren ist die Freude über das Angebot groß und wird von den Fans des Kölner Zoos fleißig diskutiert.

Der Kölner Zoo hat Geburtstag und feiert dieses Jahr 165 Jahre Bestehen. Zu diesem Jubiläum hat der NRW-Zoo auch etwas ganz Besonderes vorbereitet, um den Moment zu würdigen und sich bei den treuen Besuchern zu bedanken.

Zoo in NRW bekommt ein eigenes Panini-Album

Ab sofort hat der Kölner Zoo nämlich ein eigenes Panini Stickerheft. Das begeistert nicht nur die Nostalgiker, die in ihrer Kindheit fleißig alle Sticker der Fußballidole gesammelt und in das Heft geklebt haben. Statt Fußballspieler kann man dieses Mal alle Bewohner aus dem NRW-Zoo sammeln und in seinem Panini-Heft verewigen.

Der Zoo in NRW kündigt das Panini Stickerheft auf Facebook und Instagram an und fragt die Fans: „Na, wer sammelt schon die Bilder für das neue Panini-Album des Kölner Zoos?“ Die Besucher des Kölner Zoos haben auch sofort zugegriffen und in den Kommentaren berichten einige: „Wir sind schon dabei“ oder auch „Wir sammeln auch schon fleißig.“

Das neue Jubiläumsangebot des Zoos in NRW scheint die Besucher voll und ganz zu begeistern. Auf Facebook hat ein Nutzer bereits eine gute Idee, was man macht, wenn man Sticker doppelt hat – Er schlägt vor, für die Panini-Sticker des Kölner Zoos eine Tauschgruppe zu erstellen.

Besucher gründen eine Tauschbörse

Ein Vorschlag, der in den Kommentaren direkt mit Begeisterung angenommen wird. Die Fans des NRW-Zoos sind in Sammlerlaune und wollen alle Sticker mit den Lieblingen aus dem Zoo haben. Eine Nutzerin kündigt auf Facebook an, dass sie bereits eine „Kölner Zoo Panini Tauschbörse“ erstellt hat.

Die neue Aktion des NRW-Zoos scheint die Besucher voll und ganz zu begeistern. Sowohl das Stickerheft als auch die Sticker sind ab sofort im Shop des Kölner Zoos, als auch der Website erhältlich. Jedoch sollte man aufpassen, denn das Sammelfieber scheint ansteckend zu sein.