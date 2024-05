Zoo in NRW: Das Warten hat ein Ende – Blick ins Gehege lässt Besucher ausrasten

Gerade jetzt, wo der Sommer schon in den Startlöchern steht und die Tage immer wärmer werden, zieht es viele Menschen zu einem Besuch in einen Zoo in NRW. Ob für Jung oder Alt, ein Ausflug in die Tierwelt sorgt meist bei der ganzen Familie für Begeisterung.

Als der Kölner Zoo diese Fotos aus dem Gehege im Netz teilt, flippen die Besucher völlig aus. Für diesen Anblick lohnt sich ein Ausflug in den NRW-Zoo jetzt erst recht!

Zoo in NRW: Einmaliger Anblick im Gehege

Im Januar wurde die große Neuigkeit im Kölner Zoo verkündet: Es gab Nachwuchs im Löwen-Gehege! Gleich drei Asiatische Löwen erblickten das Licht der Welt. Doch die Besucher des Zoos in NRW mussten vorerst in die Röhre schauen. Da Löwenbabys nach der Geburt viel Ruhe brauchen, weil sie noch wenig entwickelt und daher verletzlich sind, blieb ihr Anblick den Besuchern verwehrt. Der Nachwuchs verblieb vorerst in der Wurfhöhle bei der Mutter.

Auch interessant: Zoo Wuppertal: Besucher trauern um Jungtier – plötzlich die nächste Hiobsbotschaft

Jetzt gibt es aber endlich die großen Neuigkeiten. Die drei jungen Löwen sind ab sofort regelmäßig zusammen mit der zehnjährigen Mutter „Gina“ auf der Außenanlage des Kölner Löwen-Bereichs für die Zoo-Gäste zu sehen. Obwohl der Zoo seit rund 25 Jahren Asiatische Löwen hält, sind die drei die ersten Löwenjungtiere seit 20 Jahren. Bei den drei Kleinen handelt es sich um zwei Männchen und ein Weibchen, die auf den Namen „Mani“ und „Nilay“ und „Laya“ hören.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Besucher sind begeistert

Tierfreunde sind jedenfalls begeistert. Lange haben sie darauf gewartet, den niedlichen Nachwuchs endlich live beobachten zu können. „Ich werde morgen vorbeikommen. Freue mich so sehr darauf, die Kleinen endlich zu sehen“, kündigte ein Löwen-Fan bei Facebook an.

Das könnte dich auch interessieren:

Der Nachwuchs ist nicht nur für den Zoo in NRW, sondern die gesamte Tierwelt ein voller Erfolg. Löwen, inklusive der Löwen in Afrika, sind inzwischen als Art von der Weltnaturschutzunion (IUCN) auf der Roten Liste als „gefährdet“ (vulnerable) geführt, wie die Verantwortlichen erklären.