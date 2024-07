US-Amerikaner besucht NRW-Freibad – ein Detail springt ihm sofort ins Auge

Ob US-Amerikaner oder hier geboren. Im Hochsommer führt nichts an einem Besuch im Freibad vorbei. Bei den hohen Temperaturen der vergangenen Tage hat es auch Instagramer „ryaneatss“ ans kühle Nass verschlagen.

Der US-Amerikaner besuchte in weiblicher Begleitung das „Waldbad Steinhagen“ in Ostwestfalen. Dabei kam der Food-Blogger an einer Speise nicht vorbei.

US-Amerikaner im NRW-Freibad: „Einfach anders“

„Ich hab gehört, dass es in Deutschland eine große Sache ist, Pommes im Freibad zu essen.“ Seine Begleiterin bestätigt: „Pommes im Freibad ist einfach anders“, kurz bevor sie eine der frittierten Kartoffelstäbe mit ihren French Nails aufspießt.

Der US-Amerikaner lässt sich nicht zweimal bitten und greift zu. Dabei fällt ihm ein Detail sofort auf. „In den USA ist es nicht wirklich üblich, Pommes mit Mayo zu essen“, so der Instagramer und bestellt seine Portion gerade deswegen mit der weißen Sauce.

Beste Pommes aller Zeiten?

Gleich der erste Bissen überzeugt „ryaneatss“: „Sie sind so knusprig“, so der junge Mann aus den Staaten und kann den Hype direkt nachvollziehen. „Ich verstehe jetzt, warum das hier so ein Ding ist.“ Frische, knusprige Pommes in der Sonne – das sei „einfach lecker.“ Sein Gesamturteil: Zehn von zehn Punkten. „Das könnten die besten Pommes gewesen sein, die ich jemals hatte.“

Das Video ruft bei vielen seinen Fans sofort Bilder im Kopf hervor. Nicht wenige wünschen sich sofort an den Beckenrand mit einer Schale Fritten in der Hand. Denn wer weiß nicht, wie gut das frittierte Fast-Food nach der Anstrengung im kühlen Nass sein kann? „Freibad Pommes, sorgenfreie Kindheit!“ kommentiert einer. Der nächste bestätigt: „Pommes im Freibad ist einfach genial.“