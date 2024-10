Zoo in NRW zieht die Reißleine – „Wir bitten um euer Verständnis“

Besucher müssen nun stark sein, denn die Lieblinge in einem Zoo in NRW können sie nie wieder sehen und bestaunen. Die beiden Giraffen haben den Kölner Zoo in Richtung Serengeti-Park Hodenhagen verlassen. Klar, dass die Trauer vieler Fans groß gewesen sein muss. Doch dahinter steckt eine gute Tat!

Aber warum musste es einen Abschied geben? Die Anlage soll nach den Herbstferien umfangreich ausgebaut werden. (⇾ hier mehr Informationen). Und jetzt ist es endlich so weit – die Arbeiten haben begonnen. Dennoch bittet die Tieranlage in NRW um Verständnis – was steckt dahinter?

NRW: Pfleger kündigen XXL-Veränderungen an

„Heute starten wir mit den Bauarbeiten zur Modernisierung und Erweiterung unserer Giraffenanlage“, verriet der Zoo in NRW auf seiner offiziellen Facebook-Seite. Doch nicht nur das wurde enthüllt, sondern auch, dass „die Wegeführung im Zoo geändert werden muss“. Was das bedeutet? Wie bereits bekannt, wurden die Netzgiraffen „an andere Haltungen abgegeben“. Eine Entscheidung, für die die Tierpfleger „um Verständnis bitten“. Doch es gibt auch Grund zur Freude: 2025 soll laut Plan „eine neue Gruppe Giraffen“ einziehen.

Allerdings gehen die Veränderungen noch weiter. Durch eine neue Raumaufteilung vergrößert sich der Innenbereich des Giraffengeheges um fast 400 Quadratmeter – doch damit nicht genug. Dadurch wird den Tieren „mehr Bewegungsfreiheit, variable Innenfutterkörbe auf ,Giraffenhöhe‘ sowie [eine] Trainingswand zur Tierbeschäftigung“ ermöglicht.

„Ich freue mich“: Fan-Jubel auf Facebook

Aber nicht nur die Tiere, auch die Menschen können sich auf die neue Anlage freuen. So sollen große Fenster dafür sorgen, dass „die Gäste mehr Platz und bessere Einblicke auf die Tiere“ haben. Aber nicht nur für Mensch und Tier gibt es deutliche Vorteile, auch die Umwelt kann sich freuen. Denn „das Haus wird gedämmt und erhält ein Gründach“.

Logisch, dass die Facebook-Nutzer über all diese Informationen mehr als erfreut waren. So kommentierten sie nicht nur mit vielen viralen Herzchen, sondern schrieben auch liebe Worte. So kommentierte eine Userin: „Sieht gut aus und ich wünsche einen reibungslosen und zügigen Umbau“. Auch ein anderer Fan textete: „Ich freue mich für euch, für die Giraffen und bin sehr gespannt auf das Ergebnis“.

Trotz des großen Abschieds von den geliebten Giraffen können sich die Zoofreunde in NRW freuen – aber ein Haken bleibt. Man muss sich noch in Geduld üben, bevor man die großen Veränderungen genießen kann.