Zoo in NRW: Besucher können nicht glauben, wer plötzlich vor ihnen steht! „Oha“

„Was macht der denn im Zoo?“ Braunes Fell, stabile Pranken, Brille… Moment. Brille? Wer hat sich denn da in den Kölner Zoo gemogelt?

Diesen Anblick haben die Tierfreunde bei ihrem Besuch am Freitag (13. September) im größten NRW-Zoo nicht erwartet. Da stand doch tatsächlich plötzlich ein Promi vor ihrer Nase.

++ Zoo in NRW: Warnung an alle Besucher – der Grund ist ernst ++

Zoo in NRW: Hoher Besucher amüsiert Tierfreunde

Dabei handelte es sich um keinen geringeren als Elton, dessen Stern einst in der Pro-Sieben-Show „TV Total“ aufgegangen war. Der TV-Moderator stattete dem Kölner Zoo einen Besuch ab. Mit seinem Dress war Elton dabei nur mit Mühe von einem echten Bären zu unterscheiden. Klar, dass die Social-Media-Gemeinde beim Anblick des Schnappschusses vor dem Gehege im NRW-Zoo zu Scherzen aufgelegt ist.

Mehr aus der Region: Tierheim in NRW nimmt Hund auf – ein Blick in sein Maul erschüttert Tierpfleger

„Oha….ein Elton! Ein sehr seltenes Exemplar in seinem Habitat, meist nachtaktiv. Sehr einfach zu pflegen, sehr genügsam und sehr zutraulich. Hier ein älteres Exemplar zu sehen, was von einem guten Umfeld und stimmiger Ernährung zeugt“, stellt ein Tierfreund bei Facebook treffsicher fest. „Kam er so ohne weiteres auch wieder raus?“, frotzelt der nächste.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Spekulationen um Dreharbeiten

Die ganz aufmerksamen Beobachter erkannten sogar, dass Elton bei seinem Besuch im Kölner Zoo ein Mikrofon trug. Kein Wunder, dass sofort die Spekulationen begann, um welche Dreharbeiten es sich handeln könnte. Der Verdacht liegt nahe, dass es etwas mit dem morgigen Event in Düsseldorf zu tun haben könnte. „Heute im Kölner Zoo und morgen schlägt er den Raab“, mutmaßt einer.

Mehr Themen:

Der Zoo in NRW hielt sich dazu bedeckt. Fest steht aber, dass Elton beim TV-Comeback von Stefan Raab bei der Wiederauflage des Boxkampfs gegen Regina Halmich am Samstag (14. September) als Gastgeber durch die Show führen soll (hier mehr zu „DER CLARK FINAL FIGHT – Stefan Raab vs. Regina Halmich“ >>>). Ob die Dreharbeiten im Kölner Zoo mit dem Event in Düsseldorf in Verbindung steht, erfahren die TV-Zuschauer am Samstag ab 20.15 Uhr bei RTL.