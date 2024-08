Stefan Raab im Ring – jetzt ist die Katze aus dem Sack

Bald hat das große Warten ein Ende, bereits seit Monaten fiebern Fans des ehemaligen Showmasters Stefan Raab auf sein großes Fernsehcomeback hin. Am 14. September wird sein legendärer Boxkampf gegen die Profisportlerin Regina Halmich auf dem Sender RTL ausgestrahlt werden. Wie Raab nach all den Jahren aussieht, weiß bisher noch niemand.

Je näher der große Tag rückt, desto größer wird die Aufregung bei den Fernsehzuschauern. Bisher sind nur wenige Informationen bekannt, eine Neuigkeit dürfen die Fans der Showlegende nun jedoch erfahren.

Stefan Raab vertraut IHNEN die Show an

Zweimal ist Stefan Raab bereits gegen die 46-fache Box-Weltmeisterin Regina Halmich angetreten. Am 14. September wird der dritte gemeinsame Kampf anstehen. Dieses Mal hat das Battle jedoch eine ganz besondere Bedeutung, denn es kennzeichnet Raabs Rückkehr auf die Fernsehbildschirme nach fast einem Jahrzehnt.

Schon jetzt ist klar: Dieser Boxkampf wird ein Event der Superlative werden. Bereits die Pre-Show soll es in sich haben, es wird beeindruckende Show-Einlagen geben und die Prominenz Deutschlands wird sich am Ring versammeln.

Nun wurde außerdem bekannt gegeben, welche Moderatoren durch das Comeback-Event von Stefan Raab führen dürfen. Die größte Ehre wird Fernsehstar Elton zuteil, der den Boxkampf offiziell moderieren darf. Direkt aus dem Boxring wird außerdem Laura Wontorra berichten. Als Kommentator darf natürlich Frank „Buschi” Buschmann nicht fehlen.

Stefan Raab: Publikum darf sich freuen

Rund 14.000 Zuschauer werden am 14. September vor Ort erwartet, Millionen von Menschen werden außerdem vor den Fernsehsehern sitzen. Was genau das Publikum an diesem Abend erwartet, bleibt ähnlich wie Raabs mysteriöse Hinweise vorab ein Rätsel.

Langweilig wird den Zuschauern an diesem Abend jedoch nicht werden. Stefan Raab weiß sicherlich auch nach all den Jahren noch wie gutes Entertainment funktioniert.