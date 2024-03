Zoo in NRW: Unglaublicher Anblick in Gehege – Besucher staunen Bauklötze

Die Zoos in NRW sind beliebte Ausflugsziele für Jung und Alt. Ob junge Familien, Schulklassen oder Seniorenpaare – alle lassen sich vom Anblick der Tiere verzaubern.

Ein Zoo konnte sich sogar über den Besuch von ganz besonderen Gästen freuen: den Fußballerinnen des 1. FC Köln. Und die kamen ziemlich ins Staunen.

Zoo in NRW: Besonderer Besuch

Mit den euphorischen Worten „Wir sind wieder da!“ und einem breiten Lächeln im Gesicht starteten die drei Bundesligaspielerinnen ihren Ausflug in den Kölner Zoo. Und dort zeigten die tierischen Bewohner den drei Profis gleich mal, was sie mit dem Ball alles drauf haben. Die drei Frauen besuchten nämlich die Seehunde, die bekanntlich auch sehr gut mit dem Ball umgehen können. Eine Seerobbe, die mit einer Bundesligaspielerin Fußball spielt – das sehen die vereinzelten Besucher, die vor dem Gehege stehen, sicher auch nicht alle Tage! „Die konnten sogar besser Kopfball als ich“, witzelte eine der Spielerinnen.

„Ich würde die Robbe auf der Neun aufstellen, die würd die Flanken sicher ganz gut verwerten“, scherzte eine andere. Dass die im Wasser lebenden Tiere den Ball mit ihrer Schnauze so gut unter Kontrolle haben, erstaunte die Besucherinnen doch sehr. Und auch die anderen Zoobesucher knipsten und fotografierten eifrig vom Gehegerand aus.

Mit dem Ball durch den Zoo

Mit einem Ball am Fuß zogen die Spielerinnen, natürlich gekleidet in erkennbarer FC-Köln-Montur, durch den Kölner Zoo. Für die Besucher des Zoos in NRW ein durchaus seltener Anblick! Zahlreiche Kinder nutzten die Chance natürlich gleich, um nach Fotos und Autogrammen zu fragen.

Auch der obligatorische Besuch bei Geißbock Hennes, das bekannte Maskottchen des Kölner Fußballvereines, konnte zeigen, dass auch er mit dem Ball an den Hufen einiges drauf hat. Drei Bundesligaspielerinnen in den verschiedenen Gehegen beim Fußballspielen mit den Tieren zu sehen, das werden die anderen Zoobesucher sicher nicht so schnell vergessen!