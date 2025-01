Zoos in NRW: Besucher erleben irre Szenen – das gab es schon lange nicht mehr

So ein Zoo in NRW ist immer wieder einen Besuch wert. Und in unserem schönen Bundesland gibt es eine Menge davon. Zum Beispiel den Zoo Duisburg oder den Kölner Zoo.

Was die Besucher jetzt in den Zoos in NRW aber zu sehen bekommen haben, ist wirklich irre. Das gab es schon lange nicht mehr.

Zoos in NRW: Irre Szene spielen sich ab – das gab’s lange nicht

Die Zoos in NRW sind zu jeder Jahreszeit ein tolles Ausflugsziel für Jung und Alt. Hier kann man dann gemütlich die Wege entlangschlendern und sich an den vielen tierischen Einwohner erfreuen. Manchmal hat man Glück und erlebt als Besucher ganz besondere Momente mit – sei es die Fütterung der Tiere oder niedliche Tier-Babys, die zum ersten Mal das Gehege entdecken.

Etwas ganz Besonderes zu sehen, gab es jetzt in den verschiedenen Zoos in NRW. Denn die Jahreszeit geht auch an den Tieren nicht spurlos vorbei. Vor allem, wo es jetzt endlich mal wieder schneit. Auch wenn die Menschen bei Schnee eher mit Unfällen, Ausfällen und Chaos leben müssen (hier mehr dazu), haben die Tiere jede Menge Spaß im kalten, weißen Nass. Das zeigte unter anderem auch der Zoo Duisburg mit ein paar kurzen Videos auf seiner Facebookseite. Zwar schaut der ein oder andere Vierbeiner noch etwas skeptisch durch die Gegend, doch zum Beispiel die Pinguine hüpfen vergnügt umher. Kein Wunder, sind sie doch voll in ihrem Element.

Die einen lieben es, die anderen sind skeptisch

Der Tierpark Hamm erfreut die User mit Fotos aus einem echten „Winter-Wunderland“. Vor allem das Pony sieht auch zu niedlich aus mit den zusammengekniffenen Augen wegen des Schnees auf seiner Mähne. Und die Äffchen sitzen lieber unter der Wärmelampe bei diesem Wetter. Dagegen stolziert im Allwetter Zoo Münster der Tiger trotz des Schnees über einen dicken Baumstamm in seinem Außengehege.

Im Kölner Zoo schaut das Erdmännchen etwas verdutzt, ob der weißen Pracht. Und die leuchtende Farbe des Flamingos ist trotz des Schnees auf seinem Körper noch bestens zu erkennen. In der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen hat es ebenfalls geschneit. Auch hier gibt es Fans und Skeptiker des weißen Winters. Vor allem der Eisbär fühlt sich natürlich pudelwohl.