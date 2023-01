Zoo in NRW unter Schock: Löwe zog gerade erst ein – plötzlich liegt er tot im Gehege

Auf die große Freude über einen Neuzugang folgte in einem Zoo in NRW der große Schock: Im Allwetterzoo Münster fanden Pfleger Löwe Sulla plötzlich tot im Gehege.

Erst seit einem Monat wohnte das Raubtier im Zoo in NRW. Am Dienstagmorgen war er plötzlich tot. Untersuchungen ergaben eine heimtückische Erkrankung, die der Löwe schon seit seinem Einzug verborgen hatte.

Zoo in NRW: Große Trauer in Münster – Löwe plötzlich gestorben

Voller Stolz hatte der Münsteraner Tierpark Anfang Dezember den imposanten Neuzugang verkündet. Aus dem dänischen Givskud war Löwe Sulla nach Münster gezogen und hatte zusammen mit den ebenfalls neuen Löwendamen Juma und Jasira sofort alle Tierliebhaber begeistert.

Nun folgte der Schock. Am Dienstagmorgen fanden die Pfleger Sulla tot in seinem Gehege. Am Montag war es der Raubkatze plötzlich sehr schlecht gegangen. Nur Stunden später starb sie. Der Grund war zunächst unerklärlich. Eine Obduktion brachte aber schnell ein Ergebnis.

Unentdeckte Gehirnentzündung sorgte für plötzlichen Tod

„Erste Untersuchungen in der Pathologie haben ergeben, dass eine eitrige Gehirnentzündung bei Sulla zum Tode geführt hat“, erklärt der Zoo in NRW. „Leider hat der Kater im Vorfeld keine Anzeichen seiner Erkrankung gezeigt, ein für Wildtiere typisches Verhalten.“

Untersuchungen sollen nun einen Erregernachweis liefern, um Erkenntnisse darüber zu erlangen, wie es zur Infektion kommen konnte. Wie die Pfleger und Zoo-Mitarbeiter zeigen sich auch die Besucher bestürzt über den plötzlichen Tod von Löwe Sulla.

Der Allwetterzoo Münster gehört zu den beliebtesten Tierparks in NRW und ganz Deutschland. Jüngst belegte der Zoo in NRW beim „Best European Zoo Award“ Platz 2 in der Kategorie der Zoos mit unter 1 Million Besucher pro Jahr.