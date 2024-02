Zoo in NRW: Unglaublicher Anblick im Gehege! Besucher sollten jetzt schnell sein

Besuche in einem der vielen Zoos in NRW sind immer etwas Besonderes. Exotische und wilde Tiere aus nächster Nähe sehen, das ist schließlich für Groß und Klein spektakulär. Noch aufregender ist es, wenn diese wilden Tiere dann auch noch Nachwuchs kriegen. Wer schaut sich nicht gerne süße Tierbabys an?

Der Allwetterzoo Münster hat hier nun eine große Ankündigung gemacht. Doch wenn Besucher diesen Anblick genießen wollen, müssen sie schnell sein!

Zoo in NRW: Ganz besonderer Nachwuchs

„Vor etwa zwei Wochen gab es Nachwuchs bei unseren Guerezas“, verkündet der Allwetterzoo auf Münster stolz. Guerezas werden auch Mantelaffen genannt und sind für ihre langen weißen Haaren am Rücken bekannt. Die Jungtiere der Affenart haben eine ganz besondere Eigenschaft: Sie sind schneeweiß.

Auch interessant: Zoo in NRW: Irrer Fund sorgt für Begeisterung – „Extrem wichtig“

Dadurch unterscheiden sich die Jungtiere deutlich von den älteren, schwarzen Tieren. Durch seine weiße Farbe signalisiert es der Gruppe, sich aufmerksamer zu verhalten und sich um das Jungtier zu kümmern, wie der Zoo erklärt. Wer das schneeweiße Jungtier sehen möchte, muss allerdings schnell sein, denn schon im Alter von zwei bis drei Monaten verfärbt sich das Fell der Kleinen allmählich. Nach einem knappen Jahr haben sie die gleiche Fellfarbe wie die erwachsenen Tiere.

Sparfüchse aufgepasst

Wer bei seinem Besuch im Allwetterzoo Münster gerne so richtig sparen möchte, der kann sich folgende Aktion zu Nutzen machen. Am 24. Februar ist Zootag in dem Zoo in NRW. Das bedeutet, dass die Eintrittspreise um knapp 50 Prozent reduziert sind! Erwachsene müssen an diesem Tag nur 12,90 Euro zahlen. Mehr zu dieser Spar-Aktion im Zoo kannst du in diesem Artikel nachlesen >>>.

Wer den besonderen Nachwuchs der Guerezas noch persönlich sehen möchte, der sollte sich in den nächsten Wochen mit seinem Besuch in dem Zoo in NRW beeilen. Der Anblick ist auf jeden Fall sehr besonders!