Zoo in NRW versinkt in Dunkelheit – dann wird ein Feuer entzündet

So ein Zoobesuch ist für die meisten etwas ganz Besonderes. Wo kann man sonst Tiere wie Löwen, Orang-Utans oder Pandas aus nächster Nähe erleben? Doch in einem Zoo in NRW geht jetzt etwas Unheimliches vor.

Hier tauchen einige Gestalten in der Dunkelheit auf. Und dann brennt es auch noch.

Zoo in NRW: Feuer in kalter Herbstnacht

Bei der Kombination Zoo in NRW und Feuer denken viele natürlich an das Schlimmste. Wie bei dem verheerenden Feuer im Affenhaus des Krefelder Zoos im Jahr 2020 (hier mehr dazu). Doch zum Glück hat diese Geschichte einen ganz anderen, schönen Hintergrund. Denn am Montag (11. November) lädt der Grüne Zoo Wuppertal (NRW) Kinder und Eltern ab 17 Uhr zum Martinsumzug ein.

Vorne weg laufen die Esel aus dem Zoo in NRW, dahinter folgen die Kids mit ihren Laternen, die aus Sicherheitsgründen batteriebetrieben sein müssen. Ein kleines Martinsfeuer wird es dennoch geben, berichtet der Grüne Zoo Wuppertal auf seiner Facebookseite. Zudem Livemusik, ein Martinsspiel und warme Getränke. Klingt doch nach einem wundervollen Familienausflug!

Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt

Und passend dazu haben Kinder bis zu 14 Jahren sogar freien Eintritt zu dieser Veranstaltung. Der Zoo selbst ist dann aber geschlossen. Ab 15 Jahre zahlt man 8 Euro. Tickets für den Martinsumzug in dem Zoo in NRW gibt es zwischen dem 6.10. und 3.11. nur an der Kasse in Wuppertal zu kaufen. Achtung: Bitte auch Kinder unter 14 Jahren mit anmelden!

Und am Ende des spannenden Martinsumzuges durch den Grünen Zoo in Wuppertal bekommt jedes Kind auch noch einen Weckmann und etwas Gesundes für die Martinstüte. Erwachsene, die einen Weckmann haben wollen, erhalten diesen für eine vorher gekaufte Wertmarke für 2 Euro. Eine tolle Aktion!