Zoo in NRW mit bewegender Nachricht – sie hat einen traurigen Hintergrund

Große Neuigkeiten im Kölner Zoo! So freuen sich das Goldgelbe Löwenäffchen-Paar „Apu“ und „Nala“ über Nachwuchs – und zwar gleich zweifach. Warum diese Ankündigung des NRW-Zoos jedoch so bedeutend ist, hat einen bestürzenden Hintergrund.

Die beiden weiblichen Affen „Tiara“ und „Lenina“ wurden im April geboren und konnten sich mittlerweile gut in die Affengruppe intrigieren. Mit dem neuen Nachwuchs befinden sich jetzt im sechs Löwenäffchen im NRW-Zoo. Seit der Gründung des „Arnulf-und-Elizabeth-Reichert-Hauses“ im Jahr 2022 konnte der Kölner Zoo bereits sieben neugeborene Goldgelbe Löwenäffchen begrüßen. Einige von ihnen wurden zum Teil in andere Zoos in Deutschland abgegeben.

Zoo in NRW: Bittere Wahrheit über Goldgelbe Löwenäffchen

Die Geburt von „Tiara“ und „Lenina“ ist äußerst bedeutend für den Zoo in NRW. Dieser bemüht sich nämlich seit Jahren um den Artenerhalt der Löwenäffchen. Die pussierlichen Tierchen standen mit einem weltweiten Bestand von 200 bis 600 Tieren in den 70er-Jahren kurz vor der Ausrottung, wie der Kölner Zoo mitteilt. Mittlerweile findet man die Tiere in freier Wildbahn nur noch im südöstlichen Brasilien, in einem kleinen Gebiet im Bundesstaat Rio de Janeiro.

Um die Löwenäffchen vor dem Aussterben zu retten, startete man 1974 das Projekt „Countdown 2025“. Dabei spielen die Zuchtprogramme in den Zoos eine immens große Rolle. Jeder Nachwuchs, wie der neueste im Zoo in NRW, ist ein kleiner Schritt für die Rettung der Löwenäffchen. Bereits in den 80-er Jahren konnten Tierschützer die ersten Nachzuchten Goldgelber Löwenäffchen aus den Zoos wieder auswildern. Aus dem Kölner Zoo konnten später auch fünf Affen wieder in ihre Heimat gebracht werden.

Nicht nur engagiert sich der NRW-Zoo mit seinem Zuchtprogramm für die Erhaltung der Löwenäffchen, sondern spendet auch jährlich 5.000 Euro an das Löwenäffchen-Projekt „Save the Golden Lion Tamarin“ in Brasilien. Dabei setzt sich das Projekt für mehrere Maßnahmen ein, um die Tiere in freier Wildbahn zu schützen.

Zoo in NRW setzt sich für Artenbestand ein

Unter anderem setzt sich das Projekt dafür ein, dass der Regenwald erhalten und sogar wiederhergestellt wird, da dies die Heimat der Löwenäffchen ist. Auch werden Bildungsprogramme für die lokale Bevölkerung angeboten und Impfmaßnahmen durchgeführt. Diese schützen die Affen vor dem für sie tödlichen Geldfieber.

Laut einer aktuellen Schätzung leben heutzutage wieder über 2.000 Löwenäffchen in freier Wildbahn. Ein Erfolg, den man nicht ohne die Zoos hätte erreichen können. Die Geburt der beiden Löwenäffchen-Babys im Zoo in NRW ist ein kleiner, aber bedeutender Erfolg mit dem Ziell, die Goldgelben Löwenäffchen vor dem Aussterben zu bewahren.