Zoo in NRW: Irre Aktion! An DIESEM Tag können Besucher mächtig sparen

Gerade in der jetzigen Jahreszeit, wenn die Temperaturen immer milder werden und die Sonne sich öfters blicken lässt, steigt bei vielen Familien wieder die Lust auf Ausflüge. Vorbei sind die dunklen und kalten Tage, an denen man das Haus nicht verlassen möchte. Besonders gerne besuchen die Menschen einen Zoo in NRW. Ob Dortmund, Duisburg, oder Gelsenkirchen: Ein Besuch in der Tierwelt sorgt immer wieder für Freude bei Groß und Klein.

Ganz billig ist das Vergnügen allerdings nicht. Schließlich muss man immer Eintritt zahlen, und der kann gerade bei einer großen Familie ganz schön ins Portemonnaie gehen. Ein Zoo in NRW hat sich deshalb wieder einmal eine Aktion einfallen lassen, bei der Zoobesucher kräftig sparen können.

Zoo in NRW: Vergünstigter Eintritt für alle Besucher

Der Allwetterzoo Münster hat für seine Fans mal wieder eine Aktion geplant, die für Freude sorgen wird: Am 24. Februar ist Zootag, wie sie auf Facebook ankündigen. Hier können die Gäste richtig sparen, denn die Eintrittspreise sind um knapp 50 Prozent reduziert! Folgende Preise gelten an diesem Samstag:

Kinder: 7,90 Euro

Studenten: 9,90 Euro

Senioren: 10,90 Euro

Erwachsene: 12,90 Euro

Auch interessant: Zoo Duisburg: Emotionale Szenen im Delfinarium – dieser Moment rührt alle zu Tränen

Die Tickets gibt es an dem Tag selbst an der Zookasse am Eingang. Wer sich schon vorab ein Ticket sichern möchte, kann das schon vorab auf der Website des Zoos erledigen.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Eintrittspreise im Vergleich

So günstig wie beim Zootag in Münster ist es fast nirgendwo in NRW. Im Zoo Duisburg zahlen Erwachsene ab 18 Jahren 19,50 Euro und Kinder von 3 bis 17 Jahren 11 Euro. Etwas teurer ist es im Kölner Zoo. Hier kostet eine Tageskarte für Erwachsene 23 Euro, Kinder von vier bis zwölf Jahren zahlen 11 Euro. Deutlich günstiger ist dagegen ein anderer Zoo in NRW: In Dortmund zahlen Erwachsene 9,50 Euro, Kinder von vier bis einschließlich 17 Jahren 5,50 Euro. Im beliebten Zoom Gelsenkirchen müssen Erwachsene 15,50 Euro und Kinder bis 12 Jahre 10,50 Euro für eine Tageskarte im Winter bezahlen. Ab dem 15. März kostet es für Erwachsene dann 21,50 Euro und für Kinder 14 Euro.

Das könnte dich auch interessieren:

Wer also bald mal wieder einen Ausflug in den Zoo machen möchte, ohne viel Geld auszugeben, der sollte sich das Angebot des Allwetterzoos Münster auf jeden Fall durch den Kopf gehen lassen. So einige Zoofans sind bereits begeistert: „Da müssen wir hin“, schreibt ein User beispielsweise auf Facebook.