Zoo Krefeld: Totes Tierbaby im Tropenhaus entdeckt – Pfleger können es nicht glauben

Tragische Neuigkeiten aus dem Zoo Krefeld. Wie der Tierpark am Niederrhein am Dienstag (14. März) bekanntgab, ist das jüngste Faultierbaby von Muttertier Trine gestorben. Pfleger haben das Jungtier am Samstagmorgen im Regenwaldhaus tot aufgefunden.

Noch ist nicht klar, woran das Faultierbaby gestorben ist. Deswegen wurde das Tier zur Untersuchung gegeben. Der Tod kam für die Pfleger völlig überraschend, teilte der Krefelder Zoo mit. Denn bisher habe es keinerlei Auffälligkeiten bei der Aufzucht gegeben.

Zoo Krefeld trauert um Nachwuchs

Es war nicht das erste Kind, das Zweifingerfaultier Trine zur Welt gebracht hatte – ganz im Gegenteil. Der Nachwuchs, der am 7. Februar dieses Jahres das erste Mal gesichtet worden war, war bereits das 16. Jungtier des Muttertiers. Bisher hatte Trine ihren Nachwuchs immer erfolgreich aufgezogen und galt als vollkommen routiniert. Am elterlichen Know-How dürfte es auch beim 21fachen Vater Jan nicht geschadet haben.

„Vermutlich war mit dem Baby etwas nicht okay. Das kommt ja immer mal vor“, mutmaßt ein Fan auf der Facebook-Seite des Krefelder Zoos und fügt hinzu: „Trotzdem ist es natürlich sehr, sehr traurig.“ Auch andere Besucher zeigen sich bestürzt: „Oh je, armes kleines Baby. Das tut mir sehr leid“, schreibt eine andere. Viele drücken den Eltern ihr Beileid aus. Doch zumindest bei der Mutter hinterlässt der tödliche Zwischenfall nach Angaben der Pfleger bislang keine sichtbaren Auswirkungen. „Trine zeigt keine offensichtliche Trauer und verhält sich wieder normal.“

So viele Faultiere leben im Krefelder Zoo

Nach dem Tod des Jungtiers leben im Krefelder Zoo nur noch vier Faultiere: Jan, Trine, und Kalle faulenzen in der Halle des Regenwaldhauses. Aufgrund ihres stolzen Alters lebt die alte Lulu (52) nur noch hinter den Kulissen. Dort bekomme sie nach Angaben des Zoos altersgerechte Kost und besonders viel Fürsorge, weil sie nicht mehr so fit ist.

Das jüngste Baby hatte nie einen Namen erhalten, weil sein Geschlecht noch nicht bekannt war.