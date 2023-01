Zoo Köln in tiefer Trauer – Tierbaby stirbt kurz nach seiner Geburt

Der Zoo Köln hat sich am Freitag (13. Januar) mit einer traurigen Nachricht an seine Besucher gewandt. Das am Neujahrstag im Park geborene Faultierbaby ist nach nicht mal zwei Wochen Lebenszeit gestorben.

Woran das Jungtier verstorben ist, ist derzeit laut dem Zoo Köln noch nicht bekannt. Die Besucher des Tierparks zeigen sich im Netz über die Todesmeldung des Tierbabys schwer erschüttert.

Zoo Köln: Jungtier hatte noch keinen Namen

Der Zoo Köln ist am Freitag in tiefer Trauer. Am 1. Januar wurde im „Arnulf-und-Elizabeth-Reichert-Haus“ ein neues Zweifingerfaultier geboren. Ob es sich dabei um ein Männchen oder Weibchen handelte, war bislang noch nicht untersucht worden, „um die Mutter-Kind-Bindung nicht zu stören.“ Auch einen Namen hatte das Jungtier vor seinem plötzlichen Tod noch nicht erhalten.

Es war das erste Tierbaby von Zweifingerfaultier-Männchen „Perez“ und von Faultier-Dame „Jumi“. Doch eine lange Zeit war den beiden mit ihrem Nachwuchs leider nicht vergönnt, und das obwohl gerade Mama „Jumi“ trotz fehlender Erfahrung in der Aufzucht ihre „Mutterrolle von Anfang an toll ausfüllte.“

Zweifinger-Faultiere sind in der Regel acht bis neun Monate trächtig. Meist werden sie geboren, während das Weibchen noch im Baum hängt. Die Tierbabys, die mit dem Kopf voran geboren werden, krabbeln direkt nach der Geburt zur Brust ihrer Mutter. Sie klammern sich etwa bis zum neunten Monat im Fell ihrer Mutter fest. Erst danach klettern sie alleine umher. So weit sollte es für das gestorbene Jungtier nicht kommen.

Zoo Köln: Mitarbeiter haben nach Todesmeldung Verdacht

Laut den Mitarbeitern des Zoos sei die Sterblichkeitsrate bei erstgeborenen Faultieren „allgemein sehr hoch“. Woran das Tierbaby genau gestorben ist, soll eine pathologische Untersuchung zeigen. Im Zoo Köln hat man aber schon jetzt einen Verdacht: Demnach sei davon auszugehen, dass das namenlose Jungtier nicht genug Milch getrunken hat und „dadurch nicht ausreichend Kräfte aufbauen konnte.“

Die Besucher des Tierparks sind nach der Todesmeldung in tiefer Trauer. „Das ist sehr traurig“, „Ich musste gerade ein paar Tränen verdrücken“ oder „Schade, ich hatte mich so gefreut und wollte es nächste Woche besuchen“ – Tier-Fans zeigen sich nach der Nachricht schwer getroffen.

Der Zoo Köln zieht nach dem Tod des Faultier-Babys Konsequenzen. „Das ‚Arnulf-und-Elizabeth-Reichert-Haus‘ muss derzeit leider geschlossen bleiben mit herzlicher Bitte um Verständnis.“ Das werden die Besucher dem Zoo mit Sicherheit entgegen bringen.