Zoo Dortmund verkündet traurige Nachricht – „Für unbestimmte Zeit geschlossen“

Gerade erst starten in NRW die Sommerferien, da verkündet der Zoo Dortmund eine traurige Nachricht für alle Tierfreunde, die einen Besuch geplant hatten.

Der beliebte Streichelzoo vor Ort ist aktuell geschlossen und wird es auf vorerst unbestimmte Zeit wohl auch bleiben. Doch was ist da los?

Zoo Dortmund mit trauriger Meldung – „Für unbestimmte Zeit geschlossen“

In den Sommerferien hatten sicher viele Familien einen Ausflug in den Zoo Dortmund geplant. Das ist auch kein Problem. Der Tierpark hat weiterhin täglich von 9 bis 18.30 Uhr geöffnet. Nur die Fans des Streichelzoos vor Ort schauen in die Röhre. Denn dieser ist aktuell geschlossen. In einem Facebook-Post des Zoos heißt es dazu: „Aufgrund eines technischen Defekts an den Türen zum Streichelzoo ist dieser vorerst auf unbestimmte Zeit geschlossen.“ Wie lange das Ganze dauern wird, ist also noch unklar. Wie schade für alle, die sich auf das Streicheln der Tiere gefreut haben. Und es war auch nicht die erste Schließung des Streichelzoos (hier mehr dazu).

Doch zum Glück gibt es Social Media! Denn der Zoo Dortmund versorgt alle Tierfreunde im aktuellen Post mit Neuigkeiten rund um den Streichelzoo. Hier lebt nämlich der junge Zwergziegenbock Socke. Sein Start ins Leben war schwer, da seine Mutter einen Tag nach seiner Geburt starb (wir berichteten), doch inzwischen geht’s ihm richtig gut. Der Kleine wurde am 4. April geboren und wird aufgrund seines Schicksals derzeit noch von den Pflegern per Flasche großgezogen. Doch ganz altersentsprechend, futtert Socke auch schon Heu und Pellets (gepresstes Futter), wie der Zoo berichtet.

Socke ist ein lebhaftes Kerlchen

Schon bald wird der kleine Zwergziegenbock wohl ganz ohne Milch klarkommen. Denn wie die Pfleger erklären, brauchen Ziegen nur bis zu zwei bis drei Monate nach der Geburt noch ihre Milch.

Socke ist allen im Zoo Dortmund ans Herz gewachsen. Seine fröhliche und lebhafte Art zaubert den Pflegern garantiert immer ein Lächeln ins Gesicht. Dann hoffen wir mal, dass auch die Besucher sich bald wieder daran erfreuen können, wenn sie den Streichelzoo besuchen.