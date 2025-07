Pfleger blicken ins Gehege – monatelang ahnte niemand im Zoo Duisburg etwas davon

Bei einem Blick in das Gehege der Wombats können es die Pfleger aus dem Zoo Duisburg kaum glauben. Versteckt und vollkommen unbemerkt wächst dort nämlich seit mehreren Monaten ein Wombat-Jungtier heran.

Wann genau der kleine Wombat geboren wurde, ist unklar. Das Team aus dem Zoo Duisburg geht jedoch aufgrund der Größe des Jungtiers davon aus, dass dieses bereits im Dezember 2024 das Licht der Welt erblickt hat. Aber wie kann es sein, dass seit über einem halben Jahr niemandem im Zoo aufgefallen ist, dass im Gehege ein junger Wombat heranwächst?

Wombat-Jungtiere wachsen im Beutel der Mutter auf

Tierpfleger Thaller vom Zoo Duisburg erklärt dieses Phänomen: „Die Schwangerschaft bei Wombats dauert bis zu 30 Tage. Nach der Geburt krabbelt das kleine, nackte und blinde Jungtier in den Beutel des Weibchens und wächst dort völlig unsichtbar für rund sechs Monate heran.“ Der kleine Wombat wuchs bis jetzt vollkommen versteckt heran, jedoch gelang es den Tierpflegern jetzt, ein erstes Foto von dem Jungtier zu schießen.

Ob es sich um ein Weibchen oder ein Männchen handelt, ist bisher noch unklar. Revierleiter Florian Thaller erklärt: „Erst wenn das Jungtier den Beutel vollständig verlassen und deutlich selbstständiger geworden ist, wird es eine Antwort geben, welches Geschlecht das Jungtier hat.“

Dieser Wombat hat sich mehrere Monate im Gehege der Wombats versteckt. Foto-Credit: Zoo Duisburg Foto: Zoo Duisburg

Es ist bereits der zweite Nachwuchs von Weibchen Hope (5) und Männchen Apari (7). Das Geschwisterkind des Jungtiers, Nandalie, ist bereits zweieinhalb Jahre alt und laut dem Zoo Duisburg zu einem „halbstarken Wombat“ herangewachsen. Revierleiter Florian Thaller betont, dass man sich im Zoo über jede Geburt freut. Er erklärt: „Eine absolut notwendige Grundlage ist es, ein harmonisches Pärchen zu haben. Mit Hope und Apari haben wir zwei Tiere, die sich buchstäblich gut riechen können.“

Zoo Duisburg: Besucher müssen sich noch etwas gedulden

Im Zoo Duisburg ist die Haltung von Wombats schon eine langjährige Tradition. Die Besucher erfreuen sich schon seit dem Jahr 1967 an den charmanten Tieren. Der Wombat gehört zur Familie der Beuteltiere und tritt in der freien Natur hauptsächlich in Australien auf. Bei den australischen Farmern ist das Tier jedoch ganz und gar nicht beliebt und wird als Schädling gesehen, weshalb viele Tiere der Jagd zum Opfer fallen.

Die Besucher im Zoo Duisburg müssen sich wohl noch etwas gedulden, bis sie das Jungtier bewundern können. Mutter Hope und der kleine Racker halten sich nämlich hauptsächlich noch in den schützenden Höhlen der Anlage auf. Trotzdem freut man sich über die erste Aufnahme des Wombats-Nachwuchs, der noch etwas verschlafen in die Kamera blinzelt.