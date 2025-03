Kölner Zoo braucht deine Hilfe – es geht um die Elefanten

Klein, niedlich und ein bisschen tollpatschig – der kleine Elefantenbulle hat am 9. März das Licht der Welt erblickt und ist schon jetzt ein kleines Highlight im Kölner Zoo (>>> hier gibts mehr Infos). Mit seinen rund 100 Kilogramm sorgt der süße Nachwuchs für viel Freude – besonders da Asiatische Elefanten leider vom Aussterben bedroht sind.

Aber nicht nur das freut alle, auch sein berühmter Pate sorgt für Jubel. Doch nach all den Glücksmomenten braucht der Zoo jetzt Hilfe – es geht um den kleinen Dickhäuter.

Zoo Köln startet Umfrage: Elefant braucht einen Namen

Das Elefantenbaby kam dabei auf der Außenanlage des Elefantenhauses zur Welt. Übrigens: Auch seine Mutter „Marlar“ wurde vor knapp zehn Jahren, am 30. März 2006, im Kölner Zoo geboren. Inzwischen hat der kleine Dickhäuter auch einen ganz besonderen Paten gefunden. Janus Fröhlich, Ex-Schlagzeuger der Höhner, übernimmt die Patenschaft für den Elefanten aus NRW. Eine Kleinigkeit ist allerdings noch zu klären: Das Tier hat noch keinen Namen!

Aber keine Sorge, das wird sich bald ändern. Denn ab dem 21. März lässt der Kölner Zoo die Tier-Fans via Instagram und Facebook mitentscheiden, wie der süße Bulle heißen soll. Zur Auswahl stehen die Namen Haruki, Taro und Pandu, die alle aus dem asiatischen Raum stammen und schöne Bedeutungen haben: Haruki bedeutet „klug“ oder „strahlend“, Taro „Erstgeborener“ und Pandu „hell“. Die Namen wurden übrigens von den Tierpflegern des Zoos ausgewählt.

Pandu, Haruki oder Tarek: Tier-Fans sind sich uneinig

Und schon jetzt in den Kommentaren fleißig diskutiert wird, welcher Name wohl der schönste ist. So schreibt eine Userin: „Taro finde ich schön, ist ja der erste Nachwuchs von Tarek, also passt es auch.“ Ein anderer Fan meint: „Pandu, passt einfach zu dem Kleinen.“ Und wieder ein anderer hat einen anderen Favoriten: „Haruki gefällt mir sehr.“

Klar, dass die Spannung von Tag zu Tag steigt, zumal die Umfrage noch bis zum 28. März läuft. Doch der Höhepunkt kommt erst am 30. März, wenn der „Elefantentag“ gefeiert wird – mit vielen Extras und Aktionen rund um die tierische Familie. Und dann wird auch endlich der Name des kleinen Dickhäuters bekannt gegeben.

Es bleibt also spannend, wie der Kölner Elefant heißen wird. Ob der Dickhäuter bei seiner Taufe feierlich mit einer Extraportion Futter belohnt wird, bleibt abzuwarten. Die Fans werden es auf jeden Fall erfahren!