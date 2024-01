Zoo Köln: Überraschung in der Nacht! DAS gab es seit 20 Jahren nicht mehr

Aktuell gibt es im Kölner Zoo ein ganz besonderes Event zu beobachten: die „China Lights“. Sechs Wochen lang verwandelt das Festival den Zoo am Rhein in ein kunterbuntes abendliches Lichterspektakel. Doch die neueste Sensation stellt selbst dieses Highlight in den Schatten.

Denn in der Nacht auf Donnerstag (25. Januar) ist im Zoo Köln ein kleines Wunder passiert. Während die Besucher bereits alle wieder zuhause waren und die meisten Tiere schliefen, rührte sich in einem Gehege plötzlich etwas.

Zoo Köln: Kleines Wunder in der Nacht

„Wir sind happy! Bei uns im Kölner Zoo wurden in der Nacht und am Morgen des 25. Januar vier Asiatische Löwen geboren“, posaunt der Kölner Zoo die freudige Botschaft am Freitag (26. Januar) auf Social Media freudig heraus. Kameraaufzeichnungen aus der Nacht zeigen die von der Geburt völlig erschöpfte Löwenmama Gina mit ihren vier Babys. Die Kleinen scheinen schon gut Hunger zu haben und saugen an den Zitzen ihrer 10-jährigen Mutter.

+++ Drama in NRW-Zoo: Tier-Baby tot im Gehege gefunden – Pfleger weinen bittere Tränen +++

„Gina ist mit den Jungtieren bis auf weiteres in der für Zoo-Gäste nicht einsehbaren Wurfhöhle hinter den Kulissen der 2019 modernisierten Kölner Anlage für Asiatische Löwen. Sie füllt die Mutterrolle bislang sehr gut aus, sodass wir vorsichtig optimistisch hinsichtlich der weiteren Aufzucht der Jungtiere sind“, erklären die Tierpfleger. Der Löwenfamilie scheint es also gut zu gehen, doch sie brauchen fürs Erste noch Ruhe. Auch die Tierpfleger sowie Löwen-Papa Navin dürfen erstmal nicht ins Gehege.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Besucher müssen Geduld haben

Für Gina war es der erste Wurf und überhaupt ist es nach Angaben des Zoos das erste Mal seit 20 Jahren, dass neue Asiatische Löwen im Zoo Köln das Licht der Welt erblicken. Seit rund 25 Jahren gibt es die Tierart vor Ort und 15 Jungtiere kamen bereits zur Welt, doch 2004 war das letzte Mal. Am liebsten würden natürlich viele Besucher den Löwennachwuchs live sehen wollen, doch da müssen sie sich noch etwas gedulden.

Noch mehr News:

„Wir planen, Euch die Jungtiere bei gutem weiteren Verlauf in zwei bis drei Monaten vorzustellen. Der genaue Termin steht noch nicht fest und ist abhängig von der weiteren Entwicklung“, heißt es. Auch das Geschlecht der Löwen-Babys könne erst in ein paar Wochen bestimmt werden.