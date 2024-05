Wuppertal: Tote Frau entdeckt – Polizei nimmt flüchtigen Ehemann ins Visier

Leichenfund in Wuppertal. Im Stadtteil Vohwinkel hat die Polizei am Donnerstag (2. Mai) eine Leiche gefunden. Die tote 72-Jährige lag in einem Einfamilienhaus in der Bahnstraße.

+++ Mädchen (16) in NRW von 5 Jugendlichen vergewaltigt! SEK-Einsatz bringt noch mehr ans Licht +++

Nach einer rechtsmedizinischen Untersuchung steht nun fest, dass die Frau in Folge von Gewalteinwirkung starb. Nun ermittelt eine Mordkommission.

Mehr News:

Alle Zeichen deuten auf den Ehemann der 72-Jährigen hin. Der vier Jahre ältere Tatverdächtige ist jedoch zurzeit flüchtig.

Wir berichten an dieser Stelle in Kürze weiter.