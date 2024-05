Wuppertal: Heftiger Streit am Vatertag – Mann aus Wohnung beschossen!

Heftige Szenen in Wuppertal! Am Donnerstagabend (9. Mai) kam es auf der Wittensteinstraße zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Unfassbar: Aus einer Wohnung heraus wurde am Vatertag auf einen Mann (30) geschossen!

Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Das Opfer wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Sein Zustand ist stabil. Die Kripo ermittelt bereits.

Mehr News:

Erst am 2. Mai fand die Polizei in Wuppertal eine Frauenleiche, die im Stadtteil Vohwinkel in einem Einfamilienhaus lag. Als Tatverdächtiger gilt laut Ermittler der Ehemann (76) der Toten (DER WESTEN berichtete hier).