Wuppertal (NRW): Mann (29) verlässt Zug – plötzlich wird er niedergestochen

Diese Tat macht einfach nur sprachlos: Ein 29-jähriger Mann verließ am Bahnhof Wuppertal-Vohwinkel den Zug – plötzlich wurde er provoziert, geschlagen und mit einem Messer verletzt!

Erst vor wenigen Wochen erschütterte das grausame Messer-Attentat in Solingen das gesamte Land. Drei Menschen starben dabei (wir berichteten). Und auch nach der schrecklichen Tat kommt es immer und immer wieder zu Messer-Attacken. Erst am Samstagabend (21. September) soll sogar ein Rollstuhlfahrer in Bonn zugestochen haben (wir berichteten ebenfalls). Nur einen Tag später traf es Solingens Nachbarbarstadt Wuppertal. Hier wurde ein junger Mann am Sonntagabend (gegen 22 Uhr) Opfer einer heimtückischen Attacke.

Wuppertal (NRW): Mann liegt am Boden, Täter stechen zu

Nachdem das Opfer seinen Zug verlassen hatte, wurde er von einer Gruppe von vier jungen Männern provokant angesprochen. Im weiteren Verlauf schlugen und traten die Täter auf ihr Opfer zunächst ein.

Doch das reichte den brutalen Tätern offenbar nicht: Als der Mann schon am Boden lag, erhielt er mehrere Messer-Stiche in sein Bein! Die Gruppe flüchtete anschließend über die Bahnstraße in Richtung Natrather Straße.

Wuppertal (NRW): Polizei auf der Suche nach Zeugen

Der stark blutende Verletzte wurde vom Rettungsdienst zur stationären Aufnahme ins Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Messerstecher ist circa 17 Jahre alt, 165 cm groß und hat eine dickliche Figur. Er trug kurze, blonde Haare und war mit einer grauen Hose und einem grauen T-Shirt bekleidet. Er führte eine Bauchtasche mit sich. Die drei anderen sind ebenfalls circa 17 Jahre alt. Sie hatten schwarze, kurze Haare und trugen jeweils dunkle Bärte.

Du hast etwas gesehen oder kannst Angaben zu der Tat machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0.