Strenge Badehosen-Pflicht im Frankreich-Urlaub – Männer sollten sich lieber dran halten

Andere Länder, andere Sitten und Regeln. Das ist allgemein bekannt und wer in den Urlaub fliegt sollte sich mit den gängigen Gesetzen und Regeln besser vertraut machen. Ansonsten können Bußgelder oder schlimmere Strafen drohen – so auch in Frankreich.

Denn während Frauen ihrer Fantasie und ihrem Modegeschmack bei der Auswahl ihrer Badekleidung freien Lauf lassen können, müssen Männer einem strengen Dresscode folgen. In öffentlichen Badeanstalten in Frankreich- also Freibäder, Hotelpools, Pools auf Campingplätzen und Wasserparks – gilt Speedo-Pflicht. Kein Scherz!

Badehosen-Pflicht für Männer in Frankreich

Mit „Speedo“ ist eine enge Badehose gemeint, die knapp geschnitten nur das Nötigste beim Mann bedeckt. Das Tragen dieser Badehose ist für Männer aber nicht etwa aus optischen Gründen Pflicht – die Regel geht auf ein Gesetz zurück, das in Frankreich schon seit 1903 besteht.

Begründet wird die Regel mit gewissen Hygiene-Standards, die nur so eingehalten werden könnten. Berichten zufolge geht man in Frankreich davon aus, dass weite Badehosen auch ganz alltäglich auf der Straße getragen werden. Dadurch würden sich die weiten Shorts mit Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen vollziehen. Damit dieser Dreck nicht ins Schwimmwasser gelangen, wurde das entsprechende Verbot verhängt. In engen Badehosen laufe fast niemand durch die Gassen und Straßen, so die Annahme.

Keine Abschaffung in Sicht

Und wie ernst es den Franzosen mit diesem Gesetz ist, musste ein irischer Journalist am eigenen Leib erfahren, wie er gegenüber dem „Guardian“ verriet. Denn als er sich in einem französischen Schwimmbad mit einer Badeshort, die „etwa bis zur Hälfte der Oberschenkel reichte“, ins Wasser begab, sei er vom Bademeister regelrecht angeschrien worden.

„Ich sagte, das sei lächerlich und glitt in die Mitte des Beckens”, erinnerte er sich weiter. „Ein Rettungsschwimmer sprang mir hinterher ins Wasser, drei weitere Bademeister holten einen großen Haken, mit dem man Ertrinkende herausfischen kann, und zogen mich hinaus.”

Und die Regierung hält weiter an ihrem Badehosen-Gesetz für Männer fest. Eine Lockerung oder gar Abschaffung ist auch 2025 nicht in Sicht. Die Stadt Grenoble versuchte es bereits 2022 und scheiterte. Also entweder die enge Badehose unbedingt in den Koffer packen, oder nur im Meer oder See schwimmen gehen. Denn da gibt es in Frankreich keinen Dresscode beim Schwimmen für Männer.