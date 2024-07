Wuppertal (NRW): Kind (3) vom eigenen Vater auf Bahnhofs-Gleise gezogen!

Supergefährlich und total verantwortungslos! In Wuppertal (NRW) hat ein Mann (24) sein drei Jahre altes Kind des Nachts in große Gefahr gebracht. Am späten Donnerstagabend (18. Juli) hielt er sich am Hauptbahnhof auf, kletterte hinunter auf die Gleise und zog dann auch noch seine Tochter vom Bahnsteig zu sich herunter.

Als die Bundespolizisten vor Ort Wind davon bekamen, versuchte der junge Vater mit der Tochter im Arm zu fliehen. Doch sollte er nicht weit kommen.

Wuppertal (NRW): Mann (24) sorgt für Unruhe und gefährdet Tochter (3)

Zunächst fing alles noch vergleichsweise harmlos an. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hatten Zeugen der Bundespolizei einen pöbelnden Mann im Wuppertaler Hauptbahnhof gemeldet. Dieser Mann trug ein Kleinkind bei sich, dass sich als seine Tochter herausstellte.

Als die Beamten den Vater fanden, urinierte er gerade ins Gleisbett am Bahnsteig 5. Doch anstatt sich von den Polizisten aus dem Gleisbett heraus und zurück auf den Bahnsteig helfen zu lassen, versuchte der Mann mit seiner Tochter im Arm über die Gleise zu fliehen.

Wuppertal (NRW): Mutter nimmt Tochter in Obhut

Die Beamten konnten den 24-Jährigen jedoch aufhalten und die Kleine zunächst ihrer Schwester übergeben. Der Vater war offensichtlich angetrunken und nicht mehr fähig, den Polizisten irgendeine Erklärung für sein gefährliches Verhalten zu liefern. Ein Test auf der Wache bestätigte den Verdacht: 1,6 Promille.

Gegen den Trunkenbold wurde nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Später konnte die Mutter der Dreijährigen beide Töchter in ihre Obhut zurücknehmen. Zum Glück wurde niemand verletzt.