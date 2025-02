Wuppertal: Schüsse nahe Wahllokal! Polizei mit Hubschrauber im Einsatz

Ausgerechnet am Wahltag, in der Nähe eines Wahllokals, kam es in Wuppertal zu einem Großeinsatz der Polizei. Laut Informationen, die „DER WESTEN“ erhalten hat, fielen am Samstagmittag (23. Februar) Schüsse. Die Tat soll sich mitten in der Innenstadt von Wuppertal, in der Straße „Auf dem Johannisberg“, nahe der historischen Stadthalle zugetragen haben. Großeinsatz in Wuppertal, nachdem Schüsse gefallen sind. Foto-Credit: Gianni Gattus Foto: Foto-Credit: Gianni Gattus

Auf Nachfrage bestätigt die Polizei Wuppertal, dass tatsächlich Schüsse gefallen sind. Jedoch ist vorerst unklar, ob diese von den Einsatzkräften oder jemandem anderen stammen. Bisher hat sich die Polizei auch nicht zu dem Hintergrund des Vorfalls geäußert.

Wuppertal: Eine Person wurde in Handschellen abgeführt

Laut Informationen, die der Redaktion vorliegen, ist auch die Kriminalpolizei und sogar ein Hubschrauber der Polizei im Einsatz. Auch sei eine Person von den Einsatzkräften in Handschellen abgeführt. Ob dies mit dem Vorfall in Wuppertal-Elberfeld zusammenhängt, ist bisher nicht geklärt.

Weitere Details folgen.