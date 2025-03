Wunderland Kalkar öffnet plötzlich vor Saisonbeginn – das passiert im Freizeitpark nicht alle Tage

Fast an der niederländischen Grenze, aber trotzdem ein kleiner Geheimtipp: Das Wunderland Kalkar ist noch nicht so bekannt wie das Phantasialand – aber genau das macht es so besonders. Es ist der Freizeitpark in NRW mit der längsten Saison, und das allein ist schon ein Grund, ihm einen Besuch abzustatten.

Und jetzt gibt es noch eine weitere Besonderheit: Das Wunderland sucht neue Mitarbeiter. Bist du bereit, dich dieser Herausforderung zu stellen?

Wunderland Kalkar: „Jobberday“ im Freizeitpark

Es gibt bald eine ganz besondere Gelegenheit, sich einen spannenden Job im Park zu sichern. Am Samstag, den 8. März 2025, von 10 bis 16 Uhr, findet der alljährliche „Jobberday“ statt. Hier kannst du dich direkt vor Ort informieren und dich für deinen Traumjob bewerben.

Das Beste: Du musst dich nicht vorher anmelden, und auch Kurzentschlossene können vorbeikommen und sich direkt vorstellen. Laut „lokalklick“ gibt es viele verschiedene Stellen zu besetzen, darunter:

an der Kasse

im Souvenirshop

an der Rezeption

in der Fahrgeschäft-Betreuung

im Kart-Bereich

im Park-Entertainment

Reinigung des Hotel- und Messegeländes

im gastronomischen Bereich Familienpark Gastronomie Service Restaurants Küche Service Bar

im Auf- und Abbau im Messe- und Kongresszentrum sowie für Events

Wichtige Infos für Schüler

Es gibt sowohl Vollzeit-, Teilzeit- als auch Aushilfsjobs – und das nicht nur für die reguläre Saison, sondern auch darüber hinaus! Als Info: Die Parksaison beginnt in diesem Jahr am 5. April und endet am 2. November.

Und falls du noch in der Schule bist und in den Ferien arbeiten möchtest: Du musst zum Arbeitsbeginn mindestens 16 Jahre alt sein (mit bestimmten Voraussetzungen geht es sogar schon ab 15 Jahren). Einige Jobs im Familienpark oder an den Fahrgeschäften erfordern außerdem, dass du volljährig bist.