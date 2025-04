Claudia aus NRW fährt zum Urlaub in die Schweiz – es ist das letzte Mal

Noch einmal die Natur erleben, abschalten und einen letzten Urlaub machen – genau das hat sich Claudia aus NRW für ihre Mutter gewünscht. Der Wünschewagen hat ihr genau dabei jetzt geholfen.

Bereits seit 2014 gibt es den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Deutschland. Mit ihm erfüllen zahlreiche Ehrenamtliche Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen besonderen Wunsch. So auch Claudias Mama. Für die über 90-Jährige ging damit ein Traum in Erfüllung, den sie wohl nicht vergessen wird.

Seniorin aus NRW wird Wunsch erfüllt

„Wir durften die fast 93-jährige Mutter von Claudia auf eine besondere Reise begleiten – mit dem ASB Wünschewagen ging es aus dem Rheinland zu ihrer Familie in der Schweiz. Drei intensive Tage voller Begegnungen, Erinnerungen und Herzensmomente“, heißt es in einem berührenden Beitrag des ASB Rhein-Erft/Düren bei Facebook.

+++NRW: Elmar fährt zum Geburtstag seiner Mutter – es war sein letztes Fest+++

Tochter Claudia war überaus glücklich, dass ihre Mama sie besucht hat. „Wir haben uns alle sehr über den Ausflug meiner Mutter gefreut. Mit ihren verschiedenen altersbedingten Einschränkungen wäre ein Besuch meiner fast 93-jährigen Mutter bei uns ohne ihren Wünschewagen nicht möglich gewesen“, schreibt Claudia in einem Brief an das ASB-Team.

Wünschewagen leistet ganze Arbeit

Die Tage der Familie waren vollgepackt mit schönen Erlebnissen und Erinnerungen, die für immer bleiben. So verbrachten Mutter und Tochter einen entspannten Abend zu zweit, einen Ausflug nach Bern mit anschließendem Mittagessen und Besuch von Freunden sowie ein Besuch der Ausstellung „Nordlichter“. „Wir werden uns immer an diesen so wichtigen und innigen Besuch erinnern“, verrät Claudia weiter.

Mehr Themen:

In ganz Deutschland sind mittlerweile 23 Wünschewagen mit ihren Teams unterwegs, um Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen Traum zu erfüllen. Einige Reisen gingen dabei sogar bis nach Finnland oder Irland. Doch auch andere Wünsche wie das Ehegelübde erneuern oder ein letzter Besuch im Stadion erfüllen die Ehrenamtlichen von Herzen gern.