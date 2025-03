Hartmut fährt zu FC-Bayern-Spiel – er wird nie mehr ins Stadion zurückkehren

Hartmut ist leidenschaftlicher Fußballfan. Sein Verein: Der FC Bayern München! Doch in die Allianz-Arena kommt Hartmut aufgrund einer schweren Erkrankung nicht mehr so leicht.

Um ihm seinen letzten großen Wunsch zu erfüllen – ein Heimspiel des Rekordmeisters live im Stadion zu erleben – haben sich Mitarbeiter des ASB (Arbeiter-Samariter-Bund) mit dem Wünschewagen zu Hartmut aufgemacht.

Hartmut will noch einmal zum FC-Bayern-Spiel

Hartmuts Familie hatte die herzergreifende Aktion in die Wege geleitet. Gemeinsam mit dem Wünschewagen-Team planten sie den großen Spieltag – und ermöglichten es Hartmut, gemeinsam mit seiner Frau und seinem besten Freund den rund 120 Kilometer langen Weg von Regensburg bis in die bayerische Hauptstadt anzutreten.

Gemeinsam sahen sie sich in der Allianz-Arena das Spiel des FC Bayern München gegen den VfL Bochum an. Das Spiel hätte dramatischer kaum ablaufen können: Die Bayern lagen früh mit 2:0 in Führung, doch dann gelang Bochum der Anschlusstreffer – und nach einer roten Karte gegen Joao Palhinha spielte der Rekordmeister lange Zeit mit einem Mann weniger. Das nutzten die abstiegsbedrohten Bochumer gnadenlos aus – und drehten das Spiel, um völlig unerwartet mit 3:2 in München zu gewinnen.

Natürlich hätte Hartmut bei seinem wohl letzten Stadionbesuch gerne einen Sieg seines Lieblingsteams bejubelt – doch der Frust über die Niederlage dürfte sehr schnell verflogen sein. Denn nach Abpfiff wartete wohl das wahre Highlight dieses Tages auf ihn.

Selfie mit Thomas Müller

Niemand geringeres als Bayern-Legende und Weltmeister Thomas Müller nahm sich nach dem Spiel noch Zeit, um ein Foto mit Hartmut (natürlich mit Bayern-Schal um den Hals) und dem Wünschewagen-Team zu machen.

Ein versöhnlicher Abschluss, der wohl dafür sorgen dürfte, dass Hartmut die Heimreise an diesem bewegenden Tag sicherlich mit einem Lächeln im Gesicht antreten konnte.