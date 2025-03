NRW: Elmar fährt zum Geburtstag seiner Mutter – es war sein letztes Familienfest

Wenn die Mutter 90 Jahre alt wird, ist das schon ein ganz besonderes Ereignis für alle Beteiligten. Klar, dass auch Sohn Elmar aus NRW unbedingt dabei sein will.

Doch die Teilnahme an der großen Geburtstagsfeier gestaltet sich schwieriger, als man denkt. Und leider bleibt es wohl auch Elmars letztes Familienfest.

NRW: Elmar fährt zum Geburtstag seiner Mama – es war sein letztes Fest

Sie sind sozusagen Engel auf vier Rädern – die Mitarbeiter des „Wünschewagen“ des Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e. V. Schon seit 2014 erfüllen sie schwerstkranken Menschen einen Herzenswunsch in ihrer letzten Lebensphase. So wie es jetzt bei Elmar aus NRW der Fall war. Er wollte unbedingt bei der Feier zum 90. Geburtstag seiner Mutter dabei sein. Und das machten Petra, Günter und Matthias vom Wünschewagen-Team in Westfalen möglich.

Sie holten Elmar zusammen mit seiner Ehefrau am Hospiz „Haus Hannah“ in Emsdetten ab. Das Ziel: eine Gaststätte in Sendenhorst. Elmar wurde mit der Trage in den Veranstaltungsraum gebracht. Danach kam erst das 90-jährige Geburtstagskind an und war zu Tränen gerührt, als sie ihren Sohn erblickte. Im Facebook-Post zu dieser Herzensaktion heißt es: „Die Feier entwickelte sich zu einem herzlichen und emotionalen Wiedersehen. Verwandte und Freunde genossen das Zusammensein, führten rege Gespräche. Es herrschte eine fröhliche, gelöste Atmosphäre.“

Elmar und seine Familie sind überglücklich

Natürlich hatte auch Elmar aus NRW jede Menge Freude an der Feier. Und so wurde er vom Wünschewagen-Team nach geschlagenen fünf Stunden erschöpft, aber glücklich wieder zurück ins Hospiz gebracht.

Der Einsatz war auch für die Mitarbeiter sehr emotional. Sie konnten die Freude und Dankbarkeit von Elmar und dem Rest der Familie deutlich spüren. Wie gut, dass es den ASB-Wünschewagen gibt! Das zeigt auch diese emotionale Geschichte aus Bochum.